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校長的信︱考試季臨近校長的信再度瘋傳　溫馨提醒家長：那只是一場考試

育兒資訊 12:43 2023/11/16

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

校長提醒除了考試，人生中還有很多值得去做的事。

中小學的考試季來臨，一封新加坡校長給家長的信再度在網上瘋傳，提醒家長不要用一次考試去判斷你的孩子是否優秀，無論考試的結果如何，都要記得愛他們，並跟他們說:「沒事的，這只是一次考試而已！」

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這封信以英文書寫，信中充滿了溫情與關懷，翻譯中文大致內容如下:

親愛的家長:

你們的孩子即將參加一次考試。我知道你們對他們的表現非常焦慮擔心。但是，請謹記，在這些參加考試的所有學生中，會存在根本不需要懂得數學的藝術家。

也會存在不關心歷史和英文文學的企業家。也會存在與化學成績分數毫不相干的音樂家。

也會存在運動天才，而他覺得體力比物理重要的運動員。如果你的孩子考取了高分，那是好極了！但是如果他或她沒有考高分，請不要剝奪他們的自信心和尊嚴。

告訴他們，沒事的，這只是一次考試而已！

他們天生就是要做更大的事。告訴他們，無論他們考了多少分數，你依然愛著他們並且不會批判他們。

請這樣去做，當你們這樣做時，看著你的孩子征服世界。一次考試或是一次低分不會帶走他們的夢想和天賦。

再者，請不要以為只有醫生和工程師才是世界上唯一幸福的人群。

每個小朋友都有獨特的天賦

校長在信中提醒，每個小朋友都有自己獨特的天賦，應該在天賦上加以發掘才能，不一定科科成績好就是優秀，家長不應該用一次考試去定孩子的生死，就算考得不好，也不應該剝奪他們的自信心和尊嚴，並要鼓勵他們「告訴他們，沒事的，這只是一次考試而已！」

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責任編輯：王明芳

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