婆媳關係丨夫妻置業被要求加「啃老」叔仔名　奶奶提1無理要求：長嫂如母

▲ 女網民計劃與丈夫置業，但奶奶竟要求加叔仔名字，否則立即搬離婆家，以後不用回來拜祖先。(iStock圖片)

「他是缺手還是缺腳還是缺腦？房子財產都歸他了，不能自己活嗎？」一名女網民早前計劃與丈夫置業，各自負擔一半，然而奶奶知道後，竟要求加上叔仔名字，否則立即搬離婆家，以後不用回來拜祖先，甚至還喊「長嫂如母」，要求她白紙黑字確保以後必須照顧小叔，讓女網友不禁高呼：「拜託，大清早就滅亡了，到底哪來的觀念？」

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該名女網民在「爆料公社」發文，稱自己打算與丈夫買一間中古公寓，說好兩人各付一半貸款，主要原因是他倆本住在婆家，一直每月繳1.5萬元台幣（約3,670港元）房租予奶奶，另付一半水電費，「還要再給奶奶2萬5台幣（約6,120港元）的家用」，單是婆家就每月花4萬元台幣（約9,790港元），等於一個人月薪。

由於奶奶十分偏心叔仔，原因是她快40歲才突然懷孕，所以特別照顧他，就連叔仔的車貸都要哥哥負責，甚至說現在住處、財產全都留給小兒子，所以二人才決定自己出去置業。

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她形容，叔仔根本就是「啃老族」，「技術學院畢業後一年內可換快24個工作，1個工作不會超過1個月，不是嫌太累要不然就是老闆太機車工作大材小用」。基本上他們給奶奶的家用都落在叔仔手裡，有時叔仔沒錢還開口跟她丈夫要，若拒絕就會被奶奶罵，說「當人家哥哥沒度量，不知道要幫助弟弟，只會聽老婆的話」。

後來奶奶有天表示，夫妻二人須照顧小叔，若他有什麼需要都要滿足他，原因是「長嫂如母」，女網民原本想敷衍了事，反正奶奶去世後也不知道，怎想到奶奶竟要她「立白紙黑字保證會照顧小叔一輩子！拜託，大清早就滅亡了，到底哪來的觀念啦！他是缺手還是缺腳還是缺腦？房子財產都歸他了，不能自己活嗎？」

女網民續稱，本不奢求奶奶金錢援助，亦決心搬出不靠婆家，怎料「連自己買的房子還必須加上那米蟲小叔名字這種無理要求，真的讓人很心寒」。

不少人看完帖文後十分氣憤，有網民提議：「直接搬走然後孝親費跟房租就不用付，過半年再看是誰求誰」、「人家已經給你們機會脫離苦海了，你們還不懂得把握，真是不解風情」、「趕快斷啊！還等什麼，快謝謝婆婆讓你們甩掉大米蟲的機會」。

更有網民質疑她的丈夫是否「媽寶」不懂護妻，稱「重點妳老公是啞了嚨了還是死了？如果妳跟老公買房，名字登記還要寫小叔，乾脆離婚吧？個人能不勸離就別勸，但是被婆婆欺壓到這種程度，妳老公如果都不吭聲也不反抗，到底要這個老公幹嗎？」、「你老公一句話也不吭才有問題吧？媽寶就是如此」。

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責任編輯︰王明芳