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【工業事故】有議員撐同步檢控及紀律處分涉案承建商　專家指做法不合邏輯

社會 12:33 2023/11/16

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今年4月至今發生超過20宗工業死亡事故；上月初佐敦消防局地盤男工疑4米高墮地，頭部重創送院後不治。(資料圖片)

今年4月至今發生超過20宗工業死亡事故，近乎追平以往每年的總數。政府將於未來一年檢討《建築物條例》，簡化轉介予紀律委員會的程序、研究同步進行檢控及紀律處分的可行性，考慮涉及嚴重事故的承建商不獲續牌等。有議員支持同步進行檢控及紀律處分，認為可加快流程；但工程專家指，安全責任屬於所有人，指相關做法不合邏輯，是雙重標準審案。

勞聯立法會議員周小松今日（16日）在電台節目表示，涉及工業事故的承建商面對法律程序時，當局應該同步處理有關紀律處分的事宜，日後不需特別設立委員會處理，亦可加快程序，由屋宇署審視有關承建商續牌事宜，因為不獲續牌是很有阻嚇力。他建議政府應高調進行聯合行動，高姿態巡查，提高業界警覺性。

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工程師學會安全工程專責事務委員會委員何賜明在同一節目指出，法庭程序仍未結束，便展開紀律程序是雙重標準審案，做法不合邏輯，「發生工業意外責任喺咪喺哂承建商身上呢？」，強調安全責任屬於所有人，包括承建商及前綫工人等。

他續指，現時條例及罰則已經有相當阻嚇力，包括職安健條例提高罰則至1000萬元及監禁2年；針對註冊承建商的建築物條例最高可罰100萬元及監禁3年；涉及承建商的紀律委員會最高可罰款25萬元、停牌、高級人員除名、登報譴責公司或董事等。而目前註冊承建商須每3年續牌，政府可以因應安全事故，在法庭聆訊以外，拒絕承建商續牌申請，不過相關委員會處理部分個案時間長達11年，形容情況不理想。

港府在今年4月修例提高《職安健條例》的罰則，不過建造業分包商聯會會長伍新華則表示，修訂後工地的安全意識沒有太大轉變，不少工人仍有心存僥倖的情況，危機意識不足，高台及吊運工作的情況比較嚴重。他認為，要做到職業安全並不能單靠提高罰則，需要承建商和工人等各個持分者一同承擔責任，有監工去進行適當檢查及驗證，才能達致職安健。

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