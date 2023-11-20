【調較你牆色！】揀選抗甲醛抗病毒油漆 安心塑造環保氣質家居

香港「上車」之路不易，當然要認真打造屬於自己的安樂窩！裝修設計是第一步，有說牆身色調決定家居格局，除了可以聽從裝修師傅的建議，更應該好好了解自己的喜惡、油漆種類與功能，從中揀選出符合所需的顏色，若油漆兼具抗甲醛、抗病毒、抗菌及防霉功能，就能住得更安心健康，分分鐘還省卻一大筆除甲醛劑或空氣清新機的開支！

▲ 揀油漆除了可以聽從裝修師傅的建議，更應好好了解自己的需要、油漆種類與功能。

揀油漆四大學問



作為一個精明的消費者，揀選油漆的最大考量，關乎不刺鼻、不中毒、不脫色、不發霉，無論是屋主自己髹油，或交由裝修師傅施工，都可以從這四大方向着手，尤其室內油漆對甲醛及揮發性有機化合物（VOC）等含量更有嚴格規定。近年多功能油漆、環保漆盛行，不但VOC含量較低，氣味溫和不刺鼻，部分更有具淨味、抗甲醛、防霉、防潮、防病菌等功能，亦提供多款顏色選擇，可以為屋主打造出安心、環保又有氣質的家居。

分解有害甲醛 家居不再刺鼻



短時間接觸低含量的甲醛並不會對人體構成太大傷害，但甲醛始終屬於刺激性氣體，在通風不佳、新裝修的室內環境下，或令患者、孕婦或兒童等抗體較低的人士帶來不適。一直承諾提供優質產品的立邦油漆，關顧着一家大小生活的每個角落，其中「抗甲醛淨味兒童漆系列」不僅無添加甲醛，更能有效分解室內有害甲醛¹成無毒無害的水分子，以淨味、抗甲醛功能改善一般油漆經常附帶的刺鼻感。

▲ 立邦「抗甲醛淨味兒童漆系列」無添加甲醛，更能有效分解室內有害甲醛成無毒無害的水分子。

殺滅流感病毒 全面抗菌防霉



如果家有長者或兒童，更要留心家居整潔衛生，防範細菌病毒滋生。「抗甲醛淨味兒童漆系列」在淨味兒童漆的基礎上，採用銀離子技術，能殺滅高達99%常見病毒，例如甲型流感病毒（H3N2）及腸道病毒71型（EV71）²，同時具抗菌防霉功能，可抵禦11種細菌³及11種霉菌⁴ ，齊集抗菌、抗病毒及防霉功能，全面保障家人健康。

▲ 「抗甲醛淨味兒童漆系列」在淨味兒童漆的基礎上採用銀離子技術，殺滅高達99%常見病毒如甲型流感病毒及腸道病毒。

趕退牆面污漬 I級抗污力強



立邦願為每個家居加添色彩，帶來安心、零污染的空間，這份穩穩妥妥的貼心與安心感亦體現於「抗甲醛淨味兒童漆系列」，當中的油漆均具備I級抗污⁵功能，可抵抗90%以上的家庭牆面污漬，例如蚊子血印、果汁、咖啡及茶、鞋印、手印、水彩等，全面保護家居牆身。

▲ 立邦「抗甲醛淨味兒童漆系列」的抗病毒淨味兒童漆（左）及立邦淨味兒童漆（右）。

羊皮紋理質感 打造藝術空間



香港家居追求實用性為主，牆身設計相對單調乏味，如果想打造特色牆，建議可以選擇帶有紋理質感效果的特色塗料。「立邦兒童漆小羊皮效果漆」是一款質感與功能兩者兼備的油漆，適合全屋大面積施工，具有蛋殼光澤及羊皮紋理質感效果，只要透過專用工具可塗刷出多款獨特小羊皮紋理，效果細膩光滑，可調配出近2,000種顏色，讓牆面充滿色彩及層次感，更能提供兒童漆的全效功能，在為家居空間增添藝術氛圍的同時，保護家人健康。

▲ 「立邦兒童漆小羊皮效果漆」是一款多功能的塗料，結合了質感效果和出色的功能性，為家居提供持久保護。

▲ 「立邦兒童漆小羊皮效果漆」提供接近2,000種配色選擇，讓牆面色彩持久繽紛亮麗。

立邦向來亦致力教育大眾有關油漆的正確使用及護理知識，包括抗甲醛的重要性、選擇油漆的要點、髹油的施工細節等。當中技術專利配方更通過全球最嚴格的室內空氣質量檢測「美國綠色衛士GREENGUARD金級認證及A+標準」及美國食品藥物管理局（FDA）「食品接觸級」標準認證，提供安全安心保證！立即了解更多立邦內牆乳膠漆資訊：https://www.nipponpaint.com.hk/anti-formaldehyde-odour-less-kids-paint-series/

¹ 分解甲醛：根據JC/T 1074-2008《室內空氣淨化功能塗覆材料淨化性能》標準。

² 甲型流感病毒(H3N2)，腸道病毒71型(EV71)：根據T/GDTL 011-2020《抗菌、抗病毒塗料》和T/CNCIA 01014-2020《抗菌及抗病毒塗料》標準。

³ 抗菌：根據GB/T 21866-2008《抗菌塗料(漆膜)抗菌性測定法和抗菌效果》標準。

⁴ 防霉：根據GB/T 21866-2008《抗菌塗料(漆膜)抗菌性測定法和抗菌效果》標準。

⁵ I級抗污：根據HG/T 4756-2014《內牆耐污漬乳膠塗料》(I級)標準 (只適用於白色及淺色)。

（特約）