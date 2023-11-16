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【港隊動態】單車總教練沈金康將退休　體院年薪約百萬元再招聘

社會 12:36 2023/11/16

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現任單車總教練、年屆70歲的沈金康將退休離任。（資料圖片）

香港體育學院於網站公布，招聘一名單車總教練，年薪按表現由94.9萬至187.48萬元。據了解，現任總教練、年屆70歲的沈金康將於年底退休離任。

單車總教練的主要職責之一，須跟體院與中國香港單車總會攜手合作，共同致力培訓精英運動員。單車總教練須向體院院長及中國香港單車總會負責，履行多項工作，包括監督單車精英培訓計劃、領導單車部門、發掘有潛質運動員等。

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職位要求包括大學學位或同等學歷、持有教練證書資歷、擁有10年或以上擔任單車國際賽教練的經驗、具有單車項目行政及策劃的工作經驗、具有善用運動科學和運動醫學的能力等。

現任單車總教練沈金康過去成就斐然，發掘多名港隊代表，包括黃金寶、張敬樂、李慧詩等好手，更引入運動科學提升運動員表現，獲外界肯定。

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責任編輯：吳卓峰

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