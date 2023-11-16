床蝨危機｜用錯DE粉「殺蝨」變「殺生」　滅蟲專家揭DE粉禍害籲勿輕視蝨患

▲ 滅蟲專家揭DE粉禍害，籲勿輕視蝨患。

床蝨危機令人聞風喪膽，其中俗稱「DE粉」的滅蝨藥（成分通常是矽藻土）成為近期城中熱話。90後滅蟲公司東主亞臣，最近就在社交平台解構蝨患高危之處，以及錯誤使用DE粉可導致的禍害，值得留意。

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據Facebook專頁「德國巴斯害蟲防治」以《「極危險嘅滅蝨產品」DE粉草菅人命/千赤士傷害人體》為題發文探討DE粉。文中指出，許多人不具備足夠使用DE粉常識，

事實上滅蟲係唔需要靠牌，好多從業員未必具備足夠知識，好多人根本唔知道DE粉原來可以濕噴，乾燥粉原來怕水，以香港咁潮濕嘅地段咁咪要隔幾日換一批粉？

文中又指，任何呼吸道本身已經有隱憂及疾病的人士，並不適宜用DE粉和千赤士，必定會加劇徵狀；而一般人士都會因此呼吸變得異常、皮膚不舒服、喉嚨乾，甚至脫髮。

帖文強調，此類粉末產品極危險，只有在裝修單位及垃圾屋級別，才會出動適量DE粉，再配合工具將影響降到最低。

實在無法建議被騙者直接掉棄DE粉，才有濕噴嘅「補救」措施。提醒各位，任何粉末處理係危險的，請慎用。

而專頁隨後也再發文，探討被蝨咬的禍害，是有機會導致過敏症狀，甚至引發蕁麻疹，反應嚴重者是需要入急診室。與一般被蚊咬，搽藥油之類就可止痕不同，「俾蝨咬，搽咩都徒勞無功，痕到癲」。

帖文另分享了兩張化學博士K Kwong（鄺士山）帖文截圖。較早前，K Kwong曾在專頁分享對床蝨的看法，以及使用滅蝨藥需留意事項，詳文【見此】。

而有關此點，「德國巴斯害蟲防治」的專頁帖文也有回應：

同埋一般家庭唔會話同一晚俾幾十隻蚊咬，但係一旦惹到床蝨，一晚多次俾床蝨車輪戰係基本劇本。所以化學老師未免太輕視床蝨。

但帖文對K Kwong的部分意見也表示讚同，呼籲大眾勿盲目跟風購買化學用品、食品級天然產品等等，建議大家要慎用及冷靜處理。

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責任編輯：羅嘉欣