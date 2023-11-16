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【天氣報告】北風今日襲港天氣更涼　明早市區低溫16度起

社會 12:42 2023/11/16

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（曾耀輝攝）

天文台表示，一股強烈的東北季候風正影響華南沿岸，預料覆蓋華南的一道雲帶會逐漸轉薄。預測星期五及星期六（17及18日）市區最低氣溫約16度，新界再低兩三度。

本港地區今午（16日）天氣預測，大致多雲，天氣乾燥，稍後漸轉天晴，天氣顯著轉涼，氣溫下降至晚上最低約18度。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地吹強風。

展望未來兩三日陽光充沛及非常乾燥，早上清涼。星期五及星期六市區最低氣溫約16度，新界再低兩三度。下周初至中期氣溫逐漸回升。

天文台更預測，11月18日早上約7時的低溫，打鼓嶺低溫見11度，石崗12度，大埔13度，將軍澳、沙田14度，市區只有16度。

據天文台「九天天氣預報」，預料季候風會在下周初至中期緩和，該區氣溫逐漸回升。另一股季候風補充會在下周後期抵達廣東沿岸。

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責任編輯：吳卓峰

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