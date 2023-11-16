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黃氏姊妹花︱黃心穎四姊妹遊樂園展餅印笑容　三姐心慧作風低調顏值不輸蝕

娛樂 16:06 2023/11/16

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黃心穎與三位家姐遊主題樂園！

黃心穎在度蜜月後，就把握時間爭取四姊妹相聚的時間，與大家姐心美、二家姐心妙、三家姐心慧一同到主題樂園遊玩，享受快樂時光！

黃心慧（Shirley）未有如心美、心穎般加入娛圈，又不會像心妙般密密更新IG，故她每一次在合照中出現時也成為討論焦點！

黃心穎二姐丨黃心妙放題式派送人妻福利圖　出古惑招引網民細心睇【多圖】

黃氏姊妹開心遊樂園

昨日（11月16日），心妙在IG限時動態分享與姊妹在主題樂園的留影，四姊妹在城堡前合照打卡，一同展現餅印般的燦爛笑容，似乎大家都玩得盡興！

心穎的老公泥鯭（黎萬宏）未有入鏡，是未有同行，抑或是充當攝影師？

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黃心慧較心穎早為人妻

心慧平日也會出現在心穎、心美、心妙的IG相片內，只不過是她的個人IG自2021年3月28日後就未有再發新帖文，相對低調！

任職空姐的心慧，在2018年10月於澳洲墨爾本結婚，一家人飛往當地見證。當時仍未與心穎分手的馬國明，也有一同出席婚宴，與心穎開心地與新娘、新郎合照。

婚後的心慧育有一女「豆豆」，心美與心穎過往不時分享豆豆的可愛相，並十分愛錫豆豆。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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