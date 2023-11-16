人生勝利組丨朱麗倩表妹食愛馬仕造型蛋糕慶生　專櫃收藏Hermès包包擁30億身家【多圖】

▲ 劉德華妻表妹陳雪鈴「豪」氣慶生！

「天王嫂」朱麗倩出身富裕家庭，其舅父陳志遠為馬來西亞十大富豪之一，朱麗倩表妹陳雪鈴有「大馬最美千金」之稱，日前陳雪鈴跟家人坐私人飛機來港，朋友更為她補祝35歲生日！

【人生勝利組】劉德華妻表妹坐私人飛機出遊 陳雪鈴嘆貼地美食形成大對比

嘆白松露宴慶生

從陳雪鈴分享的照片所見，友人為壽星女準備了Hermès手袋造型生日蛋糕，另外一起品嘗名貴的白松露盛宴，只見餐枱上放了三大粒白松露。

每年入秋，就是吃白松露的最佳季節，來自歐洲的白松露被喻為「餐桌上的鑽石」，身為豪門千金的陳雪鈴慶祝生日都貴氣過人！而陳雪鈴也留言感謝朋友：「謝謝大家讓我感覺自己又回到了 18 歲 ，給我帶來了甜蜜的驚喜！」

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現年35歲的陳雪鈴為爸爸打理生意，有指她坐擁30億身家，可說是「人生勝利組」，這位富家千金不時於社交平台展示其超豪生活。

▲ 生活富泰！（取自instagram）

人生勝利組丨劉德華妻表妹晒50萬LV特別版行李箱 坐私人飛機出遊擁30億身家

愛收藏愛馬仕

鍾情Hermès手袋的陳雪鈴家裡有不少收藏，她曾於IG上載照片大晒珍藏，從Birkin、Kelly、Constance至Mini Lindy等款式也有，陳雪鈴更用專櫃擺放包包。

今次來港陳雪鈴也是Hermès手袋不離身，她揹著 Hermès Constance奶油白金扣手袋上機，另外日前她跟朋友去Cafe打卡，就挽著價值20萬的Hermès Kelly 28手袋。

除了是愛馬仕粉絲，陳雪鈴也喜愛另一名牌Louis Vuitton，上月陳雪鈴於IG分享抱著孻仔的相片，只見梳化後面擺放了Louis Vuitton今年初跟日本藝術家草間彌生聯乘的行李箱，售價約為51萬港元，另外今年2月，陳雪鈴坐私人飛機出遊，她帶著LV聯乘草間彌生的手袋上機，約值2萬港元。

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