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女公職王︱ 30年來任逾40個公職　難忘跟盧寵茂研討首宗交叉換肝案例

休閒消費 11:31 2023/11/17

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她坦言不用考慮退休與否，因為人是應該永遠學習，人生才會精采。（王小可攝）

不少人在事業和人生拼搏耕耘，到事業有成，家庭美滿，就會規劃退休後享受人生。曾經營證券公司的女強人吳王依雯（Gloria），在平衡家庭和事業之餘，30年來，她卻致力擔任政府部門數十個公職，動力除了來自回饋社會之心，也希望能保持在人生不斷學習的態度。

談吐溫文、外表貴氣的Gloria，在事業成就上絕對亮眼，她曾在大公司營業部任高層，後來創業開金融投資公司，又涉足地產物業市場，俱有非常成功的發展。Gloria同時對公益事務甚有熱誠，90年代因緣際會，成為仁濟醫院管治委員會主席，自此開始了她的公職生涯。

30年間，她擔任的公職不少，且涉及範圍其廣，如醫院管理局成員、人體器官移植委員會主席、北區醫院管治委員會主席、香港青年協會委員成員、香港大學獎學金計劃委員會、香港會計師公司調查委員會小組A成員、粵劇發展基金會成員，至近年擔任馬會遴選委員等等。

Gloria自言身邊不乏醫療界專家，圖為早前在十一國慶酒會跟醫務衛生局長盧寵茂合照。（受訪者提供）

時間管理高手

她笑說：「我自己比較有興趣於民生、教育、長者、少年等社會服務，同時可能因曾是仁濟醫院主席，故不少關於醫療的公職也會委任我，雖然自己不是醫務人員，但身邊經常圍繞醫生、教授，故常被人以為我也是來自醫學界。」

她在事業搏殺期已身兼不少公職，同時要照顧兩個孩子，在時間管理方面相信是高手。

Gloria謙道：「我以前做證券行，下午4點後便收市，然後便可以照顧家人，把公司賣掉後，做地產投資也不用固定上班，時間容易控制。我們那一代人，可能都是比較勤力、襟捱，早上7點起身工作，做到晚上也不會很累，當然現在年紀大了，體力會差少少，但可以多做運動，最重要人的心態要夠正面積極，便不會覺得辛苦。」

初入醫管局已遇沙士

在30年公職生涯中，她有兩次難忘經驗。「我在2002年起成為醫管局成員，翌年香港出現沙士病情，那時我們每星期都要緊密開會，商討危機處理等事宜，當年很多醫生對這個病都沒有太多認識，故有少許束手無策，尤其前線醫護人員承受很大壓力，不知自己幾時會被感染，故我們每次開會都十分沉重。」

她指：「事實上，香港醫護人員真的值得嘉許，大家都一直堅守崗位，甚至因為不想傳染家人而不會回家，一直跟病情奮戰，是十分卓越的醫療團隊。」

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此外，2009年她委任為人體器官移植委員會主席，期間曾跟盧寵茂的團隊共同參予研討全港首宗「交叉換肝」手術個案，成功為兩個互不相識的家庭的病患度過難關，都成為Gloria難忘的回憶。

Gloria憑著對社會服務的熱情，不斷擔任各種公職，現時她就身兼香港賽馬會遴選委員、競駿會的董事及菲臘牙科醫院管理局成員。她坦言：「我人生成長重要的20年，能與香港醫療及香港賽馬會的發展一起度過，實在十分感恩。」

少數女性公職王

事實上，不少公職成員主要都是男性，女性的比例較少，能夠像Gloria般孜孜不倦的更少，她舉例：「2001起我成為馬會遴選委員，當時200個委員中，女性只有5人，直至現在，女性委員還不是很多。」

在男性主導的圈子中，Gloria也能勇於發言。「每次開會前，我都做足功課，希望在會議上能發表意見，亦能有所貢獻。」她指見證馬會多年來發展很多慈善工作，自己能有份參予其中，也是深感意義。

女強人Gloria在兼顧家庭和事業之時，亦希望盡己所能回饋社會。（王小可攝）

Gloria有一子一女，現在都已出身，兒子更幫手打理生意，故她能有更多空間做自己喜歡的事。

說到人生現時最大的投資，Gloria笑言便是健康。「以前忙於工作和家庭，現在就想多鑽研養生心得。「許多人50歲都很少做運動，擔心起步太慢，其實永遠不會遲，我現在會打太極、詠春和常做拉筋，這些都是講求恒心和毅力的運動，也說明了就算步入中年，仍然可以有健康人生。」

她坦言不用考慮退休與否，因為人是應該永遠學習，人生才會精采。

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撰文：陳家昌

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