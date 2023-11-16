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city’super啟德｜今天開幕必試5大名物　換領Anya Hindmarch限定版購物袋

休閒消費 13:52 2023/11/16

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

city’super位於啟德AIRSIDE的分店今天正式開幕。佔地超過25,000呎的新店，搜羅全球優質商品，以5大元素包括本地薑、匠藝精神、可持續發展、首次登場及便捷健康料理，提供約18,000種環球貨品，藉匠人匠心締造優質美好生活。

必試5大名物

１.芝士乾藏熟成牛肉

當中首度登場的有自家製限量「90日 Parmigiano Reggiano芝士乾藏熟成牛肉」，選用產量稀有、起源於蘇格蘭的傳統牛隻品種Belted Galloway，利用Parmigiano Reggiano芝士為牛肉自家乾藏熟成90日，令牛肉味道濃郁之餘更帶有獨特的芝士味道。90日熟成的牛肉西冷、T骨牛扒、牛柳和牛肉肉眼（$175-235/100克）。

2.意式古老巨型麵包

意大利城鎮馬泰拉（Matera）在有「麵包之城」的美譽，它獨有的特大巨型麵包Pane di Matera（Matera bread/馬泰拉麵包）更有數千年的歷史。city’super引入超過100年歷史的麵包店品牌Pane e Pace，將這份古樸手藝帶到新店。Matera bread用Basilicata區內出產的semolina 麵粉、水、鹽和用無花果及葡萄製作而成的酸麵種發酵，再用Pane e Pace 店內的特製火爐、用木柴生火烤焗而成（$18/100克）。

3.city'super X Deadman南瓜拉格啤酒

本地手工啤釀酒廠Deadman Brewery，善用店內即將到期的美國Libby 100% 純南瓜來釀製本地拉格啤酒，為手工佳釀增添一分環保意義。city'super X Deadman南瓜拉格啤酒（酒精含量5%）（$54/330毫升）帶有麵包、淡焦糖和太妃糖麥芽風味，散發花香、淡薄荷啤酒花和南瓜香氣，更有因高溫啤酒發酵而產生的淡淡果酯香。

4.大阪稲荷壽司系列

全新登場的稲荷壽司系列選材自位於大阪、有逾75年製作豆品及油豆腐經驗的松田食品出產的優質腐皮，再配上各式各樣的刺身、肉類及蔬果素材，呈現出顏色鮮艷、足料飽滿的稲荷壽司及拼盤，令人賞心悅目，胃口大開，新派腐皮壽司拼盤（10件／$158）。

5.長崎福砂屋蛋糕

同樣首次在香港登場的日本品牌，有近400年歷史、的福砂屋長崎蛋糕，每件蛋糕從打雞蛋開始，到攪拌、混合、倒入鍋中、烘烤，整個過程由工匠依照近400年歷史的配方始終如一地完成，而且不會使用攪拌機及防腐劑，福砂屋長崎蛋糕（$150/盒）以最佳狀態空運送達AIRSIDE新店，即日至11月27日在city’super AIRSIDE店獨家限量發售，售完即止。

除了以上獨家產品，來自諾第的法國沙皇蠔（$58/隻）、city’super與「出羽鶴」推出的首枝自家品牌新芽純米大吟釀（$220/720毫升），以及與博多屋及日籍營養顧問合作的西日式健康料理、均相當吸睛。而本地薑方面，本地養殖認證海產、蔡瀾菜自家品牌專區、二澳米、廖孖記、駱駝牌「囍」保溫壺等，均可在店內找到，絶對可逛上大半天。

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換領Anya Hindmarch橙色別注版Universal Bag
＊由即日至11月30日，凡於city’super AIRSIDE店單一消費淨值滿$1,000，即可即日換取Anya Hindmarch橙色別注版Universal Bag（$130）一個。
＊於city'super單一消費滿$300，當中包括一件「Disney．Love Nature」系列產品，即可以$48換領Disney主題手挽環保網袋一個。
＊於Little Mermaid專櫃單一消費滿$120，即可獲贈Little Mermaid野餐墊一張。
＊消費滿$500，即可獲贈Chef Polar造型主題行李牌一個及由Moving Drawing即場速寫的紀念畫一張（每日名額50個，先到先得）。

city’super AIRSIDE
地址：啟德協調道2號AIRSIDE B1樓層
營業時間：10am – 10pm

記者：李越樺

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