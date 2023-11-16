老字號｜90後學霸接管老字號酒家　管理酒樓像打理一頭家

▲ 鳳城酒家飲食集團董事經理李宇傑稱，他與另外兩位拍檔從小就認識，3 人各有不同思維注入品牌。（黃建輝攝）

本港首間鳳城酒家於1954年於銅鑼灣伊榮街開業，品牌至今已有近70年歷史，現時已關門大吉，但當年的順德師傅因有不同門生，至今衍生了兩個門派。

90後的李宇傑（Chris）與其他兩位拍檔，掌管了銅鑼灣及上環兩間「鳳城酒家」，以及位於九龍灣及荃灣、走年輕路綫的「鳳城1954」，70年老品牌要進行改革，會遇上怎樣的挑戰？

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鳳城酒家飲食集團董事經理李宇傑（Chris），因父親經營其他飲食集團已達40多年，故Chris自小就在飲食行業中長大，但「含著金鎖匙出世」的他卻從不是個二世祖，在英國華威大學（University of Warwick）及倫敦經濟學院完成課程後，還於香港考取會計師牌及完成中大法律博士課程，絕對是個「學霸」。

已達學術界「天花板」的他，卻甘願到鳳城酒家工作，落手落腳擔任宣傳、美術設計等工作。「我們3位拍檔分別是70後、80後及90後，當中以我年紀最小，畢業後於2015年入行。」

曾欠租幾乎被封舖

3人吃盡世界各地珍饈佳餚，還是覺得中菜是至愛。「以前在英國讀書，我每個周末都會去飲早茶，還帶上茶葉自己沖，覺得拿着筷子吃的食物，永遠也吃不厭。」幾位拍檔的父親早已是30多年的生意夥伴，現時已退休，疫情之前將鳳城交給他們打理。

▲ 鳳城 1954 的蝦多士（2 件起，每件 $30）亦是鳳城的 10 大名菜之一，每店日賣 200 件。（受訪者提供）

疫下做飲食生意，只有一個字：苦。沒有生意，卻要繼續交租和出糧，鳳城由最高峰時期的10間店，於疫下縮減為3間。「試過公司無錢出糧，我們幾個要各自漏夜籌款，目標是50萬元！」Chris曾在社交平台賤賣手錶，賣到15萬，幾人東拼西湊，總算度過難關。

他們又試過因為沒錢交租兩個月，執達吏來到餐廳送上傳票，要他們馬上付款。「我們不交錢的話，他們就不會離開，那次差不多要封舖。」他們惟有馬上調動資金交租，才能繼續做生意。

管理酒樓像一頭家

在打風落雨的日子，位於禮頓道的銅鑼灣鳳城永遠首當其衝，雨水湧入，令店舖地下樓層水浸，他們要忙着連夜搬貨、搬傢俬，抹水防洪。「難忘的記憶還有很多，例如是經常要趕及在大時大節前開店做生意，等到集運來到開箱，要一起髹油、洗地毯、換燈膽等。」忙碌程度就算三頭六臂都應付不了，但Chris坦言鳳城是他最有滿足感的工作：「管理餐廳就好像打理一頭家，只是複雜程度大很多。」

名氣有如雙刃劍，70年的酒樓品牌既是優點，也可能是負累。他娓娓道來：「好處是家傳戶曉，品牌有一班忠實的食客，我們的經典10大順德菜，基本上毋須多作介紹，老食客已經瞭如指掌，一坐低不用看餐牌，就會叫炸子雞、蝦多士等。」

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但Chris認為花無百日紅，尤其是在瞬息萬變的香港，餐飲品牌很難做到歷久不衰。「特別是連鎖品牌，要長久就必須了解市場，多反省不足、聽取意見。」

銳意改革迎新貌

Chris銳意為品牌注入新元素，走年輕化路綫的鳳城1954就加入了一些打卡級甜品，如小鳥造型的鳳梨酥，配上鳥籠上桌，絕對IG-able。嫌中式包點太悶？他們就做成動物或多彩外形，抹茶奶皇包的綠茶粉還來自日本，味道更加香濃。Chris期望，隨着不同的創新變化，可以接觸更多年輕人，讓順德菜更加普及。

傳統的鳳城酒家亦逐漸注入新元素。Chris解說：「我們已棄用傳統的中式圓骨碟，而是換上長形碟，點心方面亦慢慢加入變化。」但畢竟老顧客多，有些還未能接受他們的創新，並會抱着多年前的想法批評他們。

▲ 鳳城已有近 70 年歷史，如何幫品牌保持年輕是門學問。（受訪者提供）

幸好Chris並沒有氣餒，現時旗下共有4間鳳城酒家，他們表示疫後生意已經全面恢復，期望在未來2、3年，能於中環、尖沙咀等物色適當地點再開店，終極目標是有6至8間分店。

鳳城酒家

地址：銅鑼灣禮頓道30號地舖（另於上環、九龍灣及荃灣設店）

電話：2881 8687

營業時間：7am - 11pm

記者：曾海倫