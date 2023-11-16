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【科研落地】中大醫學院研新技術治難辨梭菌　配合AI成功率達九成

社會 13:06 2023/11/16

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（左二）醫管局微生物移植服務統籌、威爾斯親王醫院內科及藥物冶療學系副顧問醫生雷諾信，（右二）中大助理院長（發展）兼裘槎醫學科學教授黃秀娟（右一）中大醫學院院長陳家亮。（梁凱婷攝）

中大醫學院藉創新香港研發平台（InnoHK）資助研發專利技術「Mozaic」，利用人工智能（AI）技術提升腸道微生態移植（FMT）成效，將治療難辨梭菌感染的成功率增至9成。中大指，患者由10月1日起已可直接或經轉介到威爾斯親王醫院接受治療，盼日後推展至全港公營醫院。

Mozaic技術藉管道如腸鏡及胃鏡，在患者腸道深處注射FMT溶液，並藉AI分析多種微生物群及其基因，醫管局微生物移植服務統籌、威爾斯親王醫院內科及藥物冶療學系副顧問醫生雷諾信表示，Mozaic能作為平台藉AI為患者篩選捐贈者及進行配對，「提供個人化選擇」，以致將治療難辨梭菌感染的成功率增至9成；對比以傳統抗生素及普通FMT治療難辨梭菌感染成功率只有分別58%及4至8成。

中大助理院長（發展）兼裘槎醫學科學教授黃秀娟亦解釋，傳統抗生素治療會將腸道好菌一併殺死，復發率達35%，因此形容新技術為「重建腸道微生態的魔法」。

中大醫學院會與醫管局合作，為轄下醫院患上難治性或復發性的難辨梭菌感染病人，提供治療。中大醫學院院長陳家亮表示，是次首次將本地大學科研成功落地，患者目前可直接或經轉介到威爾斯親王醫院接受治療，並期望待醫院聯網轄下更多腸胃科醫生接受訓練，確保治療穩定及安全性後，將技術推展至全港公營醫院網絡；以致縮短住院時間約14日，及節省醫療成本約14萬元。他又期望，將香港打造成腸道微生態創新醫療產業的亞太區龍頭，並將有關科技以藥丸膠囊方式推展至大灣區。

本港難辨梭菌感染發病率持續上升，以去年為例，受感染人數已超過3,600宗，其中長者、慢性疾病、炎症性腸病或經常服用抗生素人士屬高危群組；患者會出現嚴重腹瀉及大便出血。

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記者：梁凱婷

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