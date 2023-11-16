【拖欠薪金】涉拖欠球員等10人薪金逾135萬　愉園及前班主各認15傳票控罪候判

▲ 愉園前班主陳志實承認拖欠球員及職員薪金，押後至12月初判刑。（梁錦麟攝）

香港老牌球會愉園前班主陳志實，涉拖欠7名球員及3名職員半年薪金，涉款135.7萬元，案件今（16日）於觀塘裁判法院再提訊。陳與其出任董事的愉園足球俱樂部有限公司各承認沒有在到期日內付給工資等15項傳票控罪。代表律師求情時指，愉園近乎是非牟利機構，陳事後已動用私人資金支付欠薪，香港足球總會會長貝鈞奇的求情信指陳受疫情影響，以致拖欠薪金。裁判官將案押後至12月5日判刑，其間替陳索取感化令及社會服務令報告。

被告陳志實承認6項沒有在到期日內支付工資，以及9項在董事的同意或縱容下，或可歸因於該人士本身的疏忽，沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項罪。陳另代表被告愉園足球俱樂部有限公司承認6項沒有在到期日內付給工資，以及9項沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項。

兩名被告另各獲撤銷6項沒有在僱傭合約完成時支付工資，以及3項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資傳罪控罪。

代表律師求情時指，愉園的本質近乎是非牟利機構，事件涉及10名員工，涉款135.7萬元，其中8名事主亦替陳撰寫求情信。陳事後已動用私人資金支付欠薪，於事件中的罪責亦相對較輕。

代表律師引述香港足球總會會長貝鈞奇的求情信，指陳作為愉園班主時致力公平公正進行聯賽，未有涉及「打假波」事件，陳亦致力發掘年青球員，曾替香港U18 男女子足球隊貢獻過半數球員，陳因受疫情影響而拖欠薪金。

暫委裁判官聽罷求情將案押後至12月5日判刑，其間替陳索取感化令及社會服務令報告，又指將考慮所有判刑選項，包括判監，另要求代表律師在判刑前交待是次欠薪的起因等。

傳票控罪指，2名被告涉拖欠許家銓、譚德鏗、黃智康、張俊軒、黃浩然、屠俊翹、曾志孝、Silva Da Silva Luciano、Severo Burkatt Mikael及余嘉瑋共10人的工資或合約款項，金額介乎2.56萬至15.96萬元，所涉日期為2020年12月1日至2021年6月30日。

案情指，愉園足球俱樂部有限公司於2019年8月成立，陳為公司董事，負責資金經營等。涉案10名事主中，除許家銓及譚德鏗為球隊經理，余嘉瑋為裝置主管外，其餘7名事主均是球員。

愉園於案發期間持續欠薪，各事主分別引用條例終止僱傭或離職，勞資審裁處亦曾就欠薪頒令。控方指，愉園事後承認責任，但聲稱無力償還欠薪，最終於2023年4月至5月支付部分欠薪予10名球員，同年9月償還所有欠薪。

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記者：梁錦麟