靚媽精明眼｜一連5日免費派1.5萬份全新口味麥提莎　金脆焦糖風味登場+聖誕抽獎送iPhone15

▲ 小朋友愛吃的麥提莎推出全新金脆焦糖風味，麥提莎將於17日起一連5日在港九新界派發試食包。（有關機構提供）

媽媽注意！小朋友愛吃的麥提莎推出全新金脆焦糖風味，明天（17日） 起一連5日走訪多區免費派發金脆焦糖風味朱古力麥提莎，合共15,000份。另外適逢聖誕節更推出「聖誕金趣Fun紛賞」抽獎，有機會贏取iPhone 15 Plus、Klook旅遊禮品卡等豐富獎品。

麥提莎全新口味「金脆焦糖風味朱古力」，結合了品牌經典的口感與獨特的黃金風味，朱古力麥芽脆心配搭幼滑的朱古力，再加上金色的外層，提升了口感味道。

由2023年11月17日至21日一連5日，麥提莎將遊走港九新界包括銅鑼灣、尖沙咀、旺角及沙田派發近15,000件新品試食裝，市民只需讚好及追蹤麥提莎香港專頁，即可免費獲得麥提莎金脆焦糖風味朱古力試食裝和優惠券，數量有限，送完即止。

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派發詳情：

派送日期 時間 地點 11月17日 (星期五) 中午12時至下午6時 旺角朗豪坊對出

（旺角港鐵站E1出口） 11月18日 (星期六) 中午12時至下午6時 銅鑼灣行人專用區

（記利佐治街） 11月19日 (星期日) 中午12時至下午6時 沙田火車站B出口 11月20日 (星期一) 中午12時至下午6時 尖沙咀天星碼頭 11月21日 (星期二) 中午12時至下午6時 銅鑼灣行人專用區

（百德新街）

*活動時間及地點有機會因應天氣及當日路面情況或有改動

聖誕抽獎送iPhone 15

此外，即日起至2024年1月2日，以單一發票計算在指定零售點及網店*購買麥提莎之產品滿$30 (每滿$30需包括最少一包麥提莎金脆焦糖風味，$60需包括最少2包、$90需包括最少3包等)，即可獲抽獎機會一次，如此類推，並以WhatsApp發送姓名、聯絡電話、身份證號碼首3位數字及清晰之收據照片至5918 7336，即有機會贏取豐富獎品。

頭獎（共1份） Apple iPhone 15 Plus 256GB（價值港幣$8,499）

二獎（共2份） Klook旅遊禮品卡（價值港幣約$6,000）

三獎（共22份） Apple Store 禮品卡（價值港幣$300）

四獎（共25份） 麥提莎朱古力袋裝 - 30件（口味隨機* - 30/37g）（價值港幣約$390）

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責任編輯：林綺玲