另類旅遊｜日本九州風之丘人生終站　賞建築大師槙文彥傑作

▲ 入口旁的小花園。（蘇珊攝）

甫步進日本九州大分縣中津市風之丘火葬場，它那雅致、恬靜且光綫充沛的環境，讓記者耳目一新，心暗忖：「料不到這裏是一個殮葬場所，這麼美啊！」雖然是人生最後一站，這裏並無陰森、灰暗和愁雲慘霧，真不愧是建築大師槙文彥的傑作，完全改變了火葬場的印象。

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風之丘火葬場落成於1997年，它位於九州大分縣中津市，此城市並非旅遊熱點，火葬場更並非旅遊景點。然而，到訪當日，記者還未道明來意時，接待處的小姐已遞上一張小便條，上面用英文寫道：「歡迎閣下隨便參觀，請留意別把家屬攝入鏡頭。」他們待客的細心，對建築文化的尊重，確讓人肅然起敬啊！

風之丘火葬場毗連山國川岸邊的一片山丘上，四周空曠開闊，建築物被山丘所遮擋，因此，沿公路駕車而至，未到達火葬場前庭，也完全看不到內裏乾坤，私隱度極高。

與自然環境融合

整個火葬場，沿着一條直綫由西至東展開，按功能分成3部分，西端是傾斜了約20度的八角形葬禮廳（靈堂），用作宗教儀式，接着是三角形的休息廳，讓家屬可以休息和紓緩心情，位於東端則是正方形的火葬廳，是火化和執骨的地方。建築物在設計上納入了自然光，連接的走廊全都半開放，一面是清水混凝土牆，另一面則讓人看到草地和山丘。

▲ 連接八角形葬禮廳的半開放走廊，面向着山丘和草地。（蘇珊攝）

3個部分用不同物料和幾何形狀，以茲識別，八角形的葬禮廳用紅磚，三角形的休息廳是金屬和玻璃，方形火葬廳則是清水混凝土。從西的葬禮廳走進休息廳，葬禮廳傾斜的外形和休息室花園的三角形斜隔板，悄悄地呼應着小山丘的坡度，卻保持與自然環境融合，空間開闊，走道明朗，光綫充足。

走進休息廳，遇上幾家剛完成葬禮儀式的家屬，整個休息廳布置典雅，室內多用弧形綫條，予人柔和感；大廳中央一道向上升的階梯，把人的視綫引向梯頂的天窗，自然光源所在，儼如休息廳的重心。

寧謐空間 重視細節

從休息廳再向東走，經過一道向下的小斜坡，便進入方形的火葬廳，它並非密封的空間，中央有露天的中庭，中庭的其中兩面以玻璃間隔，日光透過中庭照進這清水混凝土空間，製造出光影效果，令這樸素空間一點也不單調。參觀當天，礙於火化室正進行儀式，為免騷擾家屬，遂沿來路退返回休息廳。

從進門至今，直至在火葬室折返，從未遇人阻撓，自由參觀倒沒花沒假。火葬場的北端是入口和前庭花園，南端便是整個草地和山丘，建築物宛若山坡上的雕塑，眼前一望無際，當日藍天白雲，綠草如茵，那份和諧寧靜，很美。

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槙文彥重視空間和細節，整個建築最精采處是，前庭旁的一個方形偏廳，為火葬廳的出口，三面是混凝土牆，一混凝土圓柱在中間，直連小天井，光綫透過小天井向下散射，神聖味道十足，屬神來之筆。

美麗人生終點站

興建風之丘火葬場時，槙文彥已年近70，他曾在一次演說表示：「年輕的時候，被委託設計的作品多是小學、住宅等，現在年紀大了，委託的設計案則多是教堂、火葬場。」心境使然，槙文彥深諳生死的意義：死亡是自然進程，只是人生必經的一站，建築物賦予生者一份開闊明媚的舒暢感，安慰着生者的心。

1960年代開始，日本正式進入經濟復興時期。正是在1960年，槙文彥從美國返回日本，在丹下健三的影響下，與大高正人、菊竹清訓、黑川紀章以及評論家川添登為核心，成立了「新陳代謝派」（Metabolism Group）。作為這場建築運動中的代表人物，槙文彥把建築看做是一個有生命的有機體，認為建築會生長、變化和衰亡，建築是對環境的反應。

風之丘火葬場如同一座靜默的山丘，追思逝者的同時，更默默無語地陪伴生者，這處並無愁雲慘霧，整座建築開揚、豁達和坦蕩，自然而然地流露出一種獨特的精神力量。

▲ 章魚滑梯和槙文彥設計的廁所。（蘇珊攝）

魷魚廁所

槙文彥生於1928年，他於東京大學工學部建築學科畢業，1993年，他成為第二位獲得建築普立茲獎的日本建築師，僅比他的老師丹下健三晚了6年。

他的最新作品，正是「東京廁所」計劃中，惠比壽東公園廁所 （2020）。它的暱稱是「魷魚廁所」，因公園是歷史悠久的兒童遊樂場，還設有章魚滑梯。白色的廁所共有3間獨立廁間：男、女和通用，中間還有一個庭院。除了作為公廁，它亦是設有休息區的公園涼亭。

▲ 「魷魚廁所」也是涼亭，供人休息。（蘇珊攝）

風之丘火葬場

地址：日本大分縣中津市相原3032-16

網頁：www.kazenooka-nakatsu.jp/gaiyo.html

記者：蘇珊