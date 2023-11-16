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醫美中伏︱38歲女貪平百二蚊做激光脫毛遭燒傷　留「棋盤格疤痕」店家冷回：只需冰敷

保健美顏 18:30 2023/11/16

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38歲女貪平百二蚊做激光脫毛遭燒傷，留「棋盤格疤痕」店家冷回：只需冰敷。

選擇醫美療程要謹慎，切勿貪平！南非一名38歲女子僅用約$120預約進行了臉部激光脫毛療程，結果皮膚遭灼傷，留下可怕「棋盤格疤痕」；而美容店事後冷淡回應，令事主更加憤怒。

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據英國《每日郵報》報道，南非一名38歲女子Thobe Moyo，自18歲時出現「長鬍鬚」問題，求醫被診斷出患上多囊性卵巢症，因身體男性荷爾蒙過量而導致體毛過多，長出鬍鬚；另外還會伴有經期不規律等症狀。Thobe表示，當時她每日都必須用刮鬍刀剔除臉上的鬍鬚，直至大學畢業，她開始嘗試持效較久的激光脫毛。

貪平惹禍

今年9月，Thobe在網上發現一間美容店有不少「好評」，於是決定花費13英鎊（約港幣$125）預約做一次激光脫毛療程。當日，Thobe事先向美容師説明自己皮膚易紅腫，交代希望療程結束後能提供冰敷。

而療程開始僅前幾分鐘，Thobe已感到明顯刺痛與灼燒感，皮膚像是被燒傷，因此她懷疑店家安排了一名實習員工來做療程。在感到痛楚後，Thobe起初出於對店家的信任，沒有開口反映；但很快因痛感太過强烈，她才忍不住抱怨儀器的强度過高造成了疼痛。

可惜為時已晚，員工調整强度後表示「會痛很正常」，但療程結束後Thobe照鏡子就被嚇了一跳，因她的下巴至頸部皮膚被燒傷，留下一片「棋盤格」狀小方格痕跡。她立即向店家投訴，但對方卻不予理睬：

工作人員保證只需要冰敷和一些護理，並詢問我下次預約的時間。

疤痕久久不癒影響社交

最慘的是，事發後1個多月，Thobe燒傷的皮膚慢慢結痂，頸部黑色方格狀傷疤變得更加明顯，「大家都在問我的臉怎麼了」。這讓她不敢出門活動或與朋友見面，總是對疤痕遮遮掩掩，生活受到嚴重影響。

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Thobe氣憤表示，自開始接觸激光脫毛，過往做了10多次療程，從來沒有出現燒傷留疤的問題，因此強烈懷疑是當日的員工錯誤操作，沒有開啟機器冷卻功能導致。然而美容店接受投訴後，並未退回13英鎊費用，只敷衍地給出一句道歉和一罐蘆薈鎮靜凝膠，令Thobe難以接受：

我因為傷疤不敢和朋友見面社交…… 道歉和一罐蘆薈不能消除他們造成的傷害。

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責任編輯：羅嘉欣

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