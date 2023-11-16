MIRROR成員丨呂爵安考車一Take Pass 　Edan成功做「P牌仔」

▲ 好叻仔呀！

近日MIRROR多位成員呂爵安（Edan）﹑柳應廷（Jer）及姜濤都有學車，繼Jer早前宣布考車成功，更買名車「波子」代步，認真豪氣！

MIRROR成員丨呂爵安慶祝小如豬19歲生日 送肉嘴細妹即避開兄妹互動勁好笑

考車成功

今日（11月16日）Edan在社交平台宣布考車成功一Take Pass，更大晒與駕駛學院師傅合照，見師傅開心得與Edan舉V字，又笑言：「臨考前阿Sir仲緊張過我。」

之後，Edan他又上載與Jer的對話截圖，原本想欺騙對方「肥咗」，但不成功：「唉，肥咗，塊面肥咗。輕輕鬆鬆1 take pass laaaa😆😆😆Edan哥喎！附上圖3想玩Jer哥 @jeremylaous ，唉都唔好玩嘅！」

不少網民紛紛恭喜他，更叫他要快點揸車車回Jer，隊友Jeremy和Stanley分別留言問「係唔係買咗車啦？」及「我一早就睇好你」。有網民更搞笑指等睇Edan買法拉利或林寶堅尼，非常搞笑！

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