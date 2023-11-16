湯馬戀丨湯洛雯馬國明婚禮倒數一個月　靚湯露纖腰騷成果：要靚就要勤力

▲ 靚湯狀態大勇！

馬國明與湯洛雯（靚湯）早前到法國拍攝婚照，一對新人將於12月底在東南亞舉行小型婚禮，「馬湯聯婚」一切從簡，只宴請80位賓客出席。

即將成為「馬太」的靚湯，先後與不同朋友搞婚前派對。繼與姊妹團到韓國影婚前派對照後，日前又與「2LINE黨」成員包括朱千雪、張嘉兒、岑杏賢及蔣家旻舉行婚前派對，穿上吊猜帶短裙的靚湯，大騷香肩兼白滑美腿，狀態弗爆。

婚前派對丨湯洛雯告別單身與好姊妹狂歡 「2LINE黨」合體成焦點

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盡騷修身成果

曾一度暴漲至肥腫難分的靚湯，近半年積極修身，靠跳舞踢走脂肪，務求成為最佳狀態的靚靚新娘子。

今日（11月16日）靚湯更新社交網站分享新相，雖然為膠原蛋白飲料廣告照，但向來「收收埋埋」的她罕有露腰拍照，可見她修身成功出現腰線，腹部沒有多餘贅肉，由「肥湯」變回「瘦湯」。

世上沒有肥女人，只有懶女人，難怪靚湯也表示：「要靚就要勤力，期待最美一刻。」

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準新娘湯洛雯丨靚湯飛韓國開告別單身派對 湯洛雯騷靚腿馬國明畀like

靠帶氧運動變「瘦湯」

身高1米7的靚湯，體重高峰一度超過120磅，體重一直也是反反覆覆，她曾花了兩個半月時間減掉了至少10磅。她嘗試不同減肥的方法，除了跳舞，還用了最「經典」的節食和運動互相配合來減肥。

她分享自己由一開始以20分鐘的帶氧運動，慢慢加至30、40分鐘以達到消脂效果。有感跑步對她並非最好的帶氧運動，靚湯選擇以太空漫步機及單車機來取代。

▲ 靚湯跳舞踢走脂肪。（IG圖片）

靚湯提到的另一重點就是「持之以恆」：「一個習慣亦都有人講過係要用21日來建立嘅，所以做運動持之以恆係好緊要。而且佢亦都好幫到你鍛練自己嘅Will Power，做樣樣事都會更加成功。所以減肥唔係淨係為咗要靚啲而係要令自己變得更好，更成功！」

除帶氧運動，她還進行重點肌肉訓練，目標是要讓大腿和臀部更加結實，於是重點著重該兩個部位來操練。

她表示自己無特別的減肥餐單，坦言未能吃得清淡盡戒油鹽糖份，最重要是根據自己的BMI計算每日所需卡路里去進食，靚湯更強調吸收的卡路里絕不能過少。

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