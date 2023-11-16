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媽媽的辛酸丨4歲孻仔生日倒模爸爸 蔡少芬無懼高齡誕子為湊3子女10年冇覺好瞓

育兒資訊 15:12 2023/11/16

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11月15日是魚旦的4歲生日。(網上圖片)

4年前，當時46歲高齡產婦的蔡少芬(Ada)入醫院產子，老公張晉為Ada拍攝了產前產後的影片，記錄兒子張樂兒(魚旦)出世的片段，至今大家仍記憶猶新。昨晚(15日)，Ada分享了一家人在主題樂園為魚旦慶祝4歲生日，一直以來，作為雙職媽媽的Ada為湊3子女，10多年冇覺好瞓，但看到子女健康的成長，多辛苦也覺甜！

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2019年的11月15日，46歲的蔡少芬喜迎孻仔張樂兒出世，當日張晉更到產房作全程直擊！2021年11月，Ada在兒子生日當晚發生日帖，並自爆「高齡生仔」的真實原因，指當時自己不知道懷孕，做了好多不小心傷害寶寶的事情，所以很感恩看著兒子有如此健康的身心！轉眼間，與爸爸倒模的魚旦已經4歲了，Ada在社交平台發布了一家人到主題樂園為魚旦慶生照，並寫道：

親愛的小寶貝，不知不覺和你已經一起四年了，好愛你！感恩看見你平安、健康的成長，就是作父母的最大安慰！願你繼續用愛去感受世界的真、善、美！生日快樂！

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事事親力親為冇覺好瞓

作為3個孩子的媽媽，又要兼顧幕前工作，Ada 曾在節目透露自己既是媽媽又是「姐姐」，這些年來都冇覺好瞓，每天5點多起床幫女兒綁頭髮、煮早餐，有時兒子凌晨4點會突然嚷着要她找奶嘴，她被迫醒來後就很難再返瞓，

如果可以7點半起身已好好！

大女張楚兒現已12歲，所以她逾十年都沒有足夠睡眠，加上每次帶三名子女出外時，均要攜帶大堆日用品，因而導致腰背勞損。她曾於社交平台分享一張邊抱兒子邊炒菜的照片，當時因魚旦BB堅持要跟着她，所以她惟有辛苦些也不忍心掉下兒子，至今她的肩膀依然很疼痛，甚至無法往後伸展。

Ada自為人母後，她的生活都圍繞工作、孩子跟家庭，就算多辛苦她也撐下去，

真的很辛苦，但是也很享受。

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責任編輯：王明芳

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