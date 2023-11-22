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聲夢小花丨17歲詹天文入行2年歷挫折再站起　Windy不被打沉：經過磨練堅強好多

娛樂 18:02 2023/11/22

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TVB聲夢小花詹天文（Windy）推出歌曲《大雕刻家》。

人自出娘胎便開始遇上各樣事物，一次又一次的經歷令人成長，逐漸演變成這刻的模樣。

17年過去，聲夢小花詹天文（Windy）既是一名中六生，同時亦是備受TVB力捧的歌手，最近推出新歌《大雕刻家》的她唱出一段有關成長的故事。

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一刀一筆雕琢自己

新歌命名為《大雕刻家》，Windy介紹自己的新作：「這歌想表達人一出世就是無題，面容很模糊，隨着成長認識這個世界，開始分辨對錯善惡，或好壞美醜，慢慢醞釀成自己的價值觀和性格。」

她指成長就如一個雕刻大師：「站在時代的風雨中，不理旁人眼光，對着鏡子一刀一筆，去雕刻自己的漂亮原形。」

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逐年成長蛻變

時光倒流10年，年僅7歲的Windy都會聽老師、父母的話直接影響自己的價值觀，「現在人大了，這10年慢慢地有了自己的想法，以及自己的一些詣藝。」

其人生中做過最正確的決定就是唱歌：「是媽咪發現了我的天份，我也很多謝自己堅持着，不止是三分鐘熱度。」

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經歷挫折再站起

入行雖然只有兩年，但Windy有感經歷了不少，「已遇到很多不同的困難和挫折，每一次Break Down之後會學懂Recover，再站起來。」錯敗未有打沉樂觀的Windy，「經過這行的磨練，內心堅強了很多，亦『識諗』了很多。」

只要有愛便能燃點起內心那團火，她肯定地說：「我對音樂、表演也很熱愛，所以一定能堅持到很久。」

常言道：「成功的男人背後有個偉大的女人。」那成功的Windy背後定必有一班偉大的天文台（Windy粉絲名）？Windy被天文台一直以來的應援所感動並心存感激，「Fans所做的事就是不求回報地去付出，我經常都想如果我可以做好每一件事，他們會很開心，當作是一個回報。」

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學業事業兩兼顧

除了發展演藝事業外，現正就讀中六的Windy需要面對全港學生都很重視的DSE，「坦白說，現在這個時間是有少許難以兼顧，不過公司會在放學後或周末才幫我安排工作。」

她很努力地去兼顧學業及演藝事業，希望兩邊都能達至最好的境界。

問到未來想到哪裏升學及選修甚麼學科？Windy回答：「我應該都是主攻音樂科，香港的話就想升讀APA或中文大學，也想過到內地升讀音樂學校，外國亦有考慮過。」

詹天文親身示範Windy手勢。（陳慧安 攝）

迎接成人禮

明年3月，Windy便踏入18歲，正式長大成人！

她感慨道：「第一感受就是時間過得特別快，以前會很想快點長大，現在終於明白為何長大了的人會不想成長。我已經不想長大了！開始被妹妹叫我姐姐，很不習慣！」

Windy又謂：「這一定是人生很大的階段，因為是18歲，加油啦！應該會有更多不同的困難和挑戰去面對，需要慢慢調整自己的心態，繼續做好自己就OK！」

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視BLACKPINK為目標

談到未來目標，Windy謂：「有想過30歲前要有一些較大的成就，現在的我覺得不用特別去設立一個實在的目標。希望自己不停地前進就OK，不要原地踏步。」

喜愛韓國女團BLACKPINK的她亦渴望能舉行世界巡迴演唱會，「那就一步步去實現吧，這也是一個很大的目標。」

60年後的我

如果將時間調至60年後，Windy又會過着怎樣的生活？

Windy曾幻想過77歲時會如何過，「我會不會仍在唱歌？或是在一個城市內養老？」她坦言有考慮過養老生活，「可能去奧地利，養老生活就是要放低、放慢腳步，自己一個慢慢去享受。」

至於成家立室方面，Windy未有為自己設立婚嫁期限，「結婚、生仔都是隨緣，自己沒說過一定要怎樣，做甚麼都是開心和享受便夠。」

青春無敵是本錢，盼望Windy能精雕細琢岀最好的自己。

Stylist：Emilie Chow

記者：梁樂欣

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