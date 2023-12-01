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深圳好去處︱深圳全新10萬呎「艾尼摩神奇樂園」 $44玩足20項設施超抵玩【多圖】

親子好去處 16:41 2023/12/01

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

深圳全新10萬呎好去處「艾尼摩神奇樂園」，只需$44即可玩足20項設施。

【深圳好去處/深圳好去處2023/深圳一日遊/深圳親子遊】近年香港人都愛一家大細北上內地消費，貪其地方大消費又平，最近小紅書有不少網民推介深圳新開幕的大型戶外親子遊樂場「艾尼摩神奇樂園」，門票只需39.9元人民幣（約44港元）就可玩足20多項設施，如高空滑梯、彩虹滑道、飛天城堡等，可以讓小朋友充份在戶外放電。

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艾尼摩神奇樂園逾20項設施

「艾尼摩神奇樂園」位於深圳觀瀾山水田園旅遊文化園，於8月26日開幕，是深圳市首個佔地10萬呎的戶外無動力樂園，旁邊更有「深圳人的世外桃源」美譽的觀瀾山水田園景區。「艾尼摩神奇樂園」現時門票只需39.9元人民幣（約44港元），而一大一小的親子票也只需59.9元人民幣（約66港元）。

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園內提供20多項遊樂設施，種類多元化，包括：飛天城堡、天空步道、地彈跳床、七彩滑道、木質拓展、森林魔網、勇攀山脈、粉紅沙灘、雙龍鞦韆、木質拓展、山巒滑道、蹺蹺板等。此外，樂園門口也有便利店，園區內亦有餐廳和小食，小朋友玩到累可以進餐和休息，絕對可以玩足一天。

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艾尼摩神奇樂園

地址：深圳觀瀾山水田園旅遊文化園內（東側）
開放時間：星期一至日9:00-18:00
交通：深圳地鐵4號線牛湖站D出口轉乘山水田園假日專線/牛湖站D出口轉乘公交M258於「君子布村口」站落車
自駕：觀瀾山水田園南門/北門有停車場

「艾尼摩神奇樂園」位於深圳觀瀾山水田園旅遊文化園。（圖片來源：大眾點評）

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