遊日注意｜日本牛角燒肉爆食物中毒　21食客上吐下瀉8人染諾如病毒

▲ 日本牛角燒肉爆發食物中毒事件。（日本牛角官網圖片）

日本連鎖燒肉店「牛角」位於橫濱市的分店爆發食物中毒事件，21名食客用餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，至少8人證實感染諾如病毒，當局已下令涉事分店暫停營業，並徹底調查起因。

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綜合日本傳媒報道，連鎖燒肉店牛角的橫濱Movil分店（横浜ムービル店）本月7日發生集體食物中毒事件，49名來自當地一間學校的食客，當日在店內享用燒肉放題後，其中21人出現食物中毒症狀，包括腹痛、腹瀉、嘔吐、發燒等。

據悉，所有患者均為10多歲的男生，他們的症狀輕微，當中有8人證實感染諾如病毒。橫濱市衛生部門判斷事件與餐廳的食物有關，於是在15日下令餐廳立即停止營業，並展開詳細調查，對店內的食材、洗手設備、雪櫃等進行檢測。

根據日本牛角官網資料，放題菜式包括牛肉、豬肉、雞肉、蔬菜、甜品等等。

食品微生物中心專家山口憲太接受日本傳媒訪問時表示，諾如病毒是冬季常見的病毒，若烤肉時筷子觸碰到生肉，或進食未經煮熟的蔬菜等，都有可能感染諾如病毒。

諾如病毒可致急性腸胃炎

根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。

人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。



諾如病毒病徵

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。



傳播途徑

感染可透過下列途徑傳播：

食用或飲用受病毒污染的食物或水；

接觸患者的嘔吐物或糞便；

接觸受污染的物品；

經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。

治理方法

只要為患者補充足夠水分，並提供輔助性治療，一般可於1至3天內自行痊癒。抗生素對此病並無療效。

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責任編輯：羅嘉欣