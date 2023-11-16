  • 23°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 14:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊日注意｜日本牛角燒肉爆食物中毒　21食客上吐下瀉8人染諾如病毒

食用安全 14:09 2023/11/16

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

日本牛角燒肉爆發食物中毒事件。（日本牛角官網圖片）

日本連鎖燒肉店「牛角」位於橫濱市的分店爆發食物中毒事件，21名食客用餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，至少8人證實感染諾如病毒，當局已下令涉事分店暫停營業，並徹底調查起因。

最新影片：

活得健康啲
生命鬥士｜6歲女童患罕見腦癌捱過30次電療　媽媽難忘愛女堅強度最後時光

綜合日本傳媒報道，連鎖燒肉店牛角的橫濱Movil分店（横浜ムービル店）本月7日發生集體食物中毒事件，49名來自當地一間學校的食客，當日在店內享用燒肉放題後，其中21人出現食物中毒症狀，包括腹痛、腹瀉、嘔吐、發燒等。

據悉，所有患者均為10多歲的男生，他們的症狀輕微，當中有8人證實感染諾如病毒。橫濱市衛生部門判斷事件與餐廳的食物有關，於是在15日下令餐廳立即停止營業，並展開詳細調查，對店內的食材、洗手設備、雪櫃等進行檢測。

根據日本牛角官網資料，放題菜式包括牛肉、豬肉、雞肉、蔬菜、甜品等等。

食品微生物中心專家山口憲太接受日本傳媒訪問時表示，諾如病毒是冬季常見的病毒，若烤肉時筷子觸碰到生肉，或進食未經煮熟的蔬菜等，都有可能感染諾如病毒。

諾如病毒可致急性腸胃炎

根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。

人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

諾如病毒病徵

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

傳播途徑

感染可透過下列途徑傳播：

  • 食用或飲用受病毒污染的食物或水；
  • 接觸患者的嘔吐物或糞便；
  • 接觸受污染的物品；
  • 經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。

治理方法

只要為患者補充足夠水分，並提供輔助性治療，一般可於1至3天內自行痊癒。抗生素對此病並無療效。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

遊日注意｜日本多地水質疑受污染　PFAS超標1,240倍恐致癌
12:50 2023/11/15
遊日注意｜日本多地水質疑受污染　PFAS超標1,240倍恐致癌
食用安全｜日本明治牛奶驗出獸藥殘留　緊急回收4.4萬支樽裝牛奶
11:36 2023/11/13
食用安全｜日本明治牛奶驗出獸藥殘留　緊急回收4.4萬支樽裝牛奶
食用安全︱手搖奶茶店落禁藥西布曲明　聲稱「令奶味更濃」女子飲後心慌頭暈
15:08 2023/11/13
食用安全︱手搖奶茶店落禁藥西布曲明　聲稱「令奶味更濃」女子飲後心慌頭暈

你可能感興趣

遊日注意｜日本多地水質疑受污染　PFAS超標1,240倍恐致癌
12:50 2023/11/15
遊日注意｜日本多地水質疑受污染　PFAS超標1,240倍恐致癌
食用安全｜日本明治牛奶驗出獸藥殘留　緊急回收4.4萬支樽裝牛奶
11:36 2023/11/13
食用安全｜日本明治牛奶驗出獸藥殘留　緊急回收4.4萬支樽裝牛奶
食用安全︱手搖奶茶店落禁藥西布曲明　聲稱「令奶味更濃」女子飲後心慌頭暈
15:08 2023/11/13
食用安全︱手搖奶茶店落禁藥西布曲明　聲稱「令奶味更濃」女子飲後心慌頭暈
健康問題 食用安全 牛角 諾如病毒 腹瀉 腹痛 燒肉 日本

最高瀏覽

糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%
糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%