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大灣區｜廣州兩個親子好去處　商場睇北極熊+1:1頭文字D賽車

休閒消費 13:51 2023/11/16

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

正佳極地海洋世界適合一家大細。（圖片：永安旅遊）

現時很多港人逢周末，都會選擇北上玩樂，盡情享受假期，深圳至廣州沿線都有不少親子好去處，如果乘西九高鐵到廣州東站，只需要約1.5小時，家庭客享受天倫之樂都是又快又方便，今次介紹兩個廣州區親子好去處，最適合帶同小朋友一同放電。

正佳極地海洋世界

位於天河商圈的正佳廣場西側的正佳極地海洋世界，共分三層的這個室內水族場館，有500多種極地海洋生物，包括海象，北極熊，海豹，鯊魚等。除了觀賞海洋生物，更有白鯨水下秀場、海象馬戲王國等表演，相信可以讓小朋友近距離感受海底世界的魅力。

展區內有5大駐場表演。（圖片：永安旅遊）

10大海洋主題展區

極地海洋世界有5大駐場表演，包括人魚傳說、消失的亞特蘭蒂斯、主缸喂食秀、白鯨喂食秀、海象大咖秀。

此外，10大主題展區則有：奇幻炫酷的生命之源、神秘莫測的亞馬遜森林、亦真亦幻的水母秘境、五彩斑斕的繽紛海洋、新奇刺激的深海探索、唯美浪漫的白鯨之戀、冰天雪地的極地部落、壯闊震撼的深海奇觀、幽默風趣的海洋動物劇院、歡樂無限的兒童互動遊樂場，同時運用光影科技，演繹360度沉浸式夢幻、神秘的空中海洋之城。

info

地址：廣州市天河區天河路228號正佳購物廣場西側二、三層

營業時間：10am-8pm

廣州華夏世嘉都市樂園

位於廣州「鈞明歡樂世界」的大型室內遊樂園「JOYPOLIS華夏世嘉都市樂園」，佔地逾18萬呎，樂園有超過22個室內機動遊戲設施，包括室內過山車、密室逃脫、鬼屋等遊樂設施。

密室逃脫遊戲：城堡逃脫。（圖片：永安旅遊）

當中不能錯過的遊戲，自然要數1:1仿如「頭文字D」賽車體驗，玩家可以置身賽車場，體驗成為賽車手的感覺。

樂園內亦有適合小朋友玩樂的兩大動漫主題樂園，分別是以LALALACOCO為主題的COCOLAND可可樂園，以及超音鼠SONIC WONDERLAND，大小朋友都能好好玩樂一番。

1:1 頭文字D賽車體驗（圖片：永安旅遊）

info

地址：廣東省廣州市增城區永寧街道創盈路1號C區

營業時間：10am-8pm

門票：208人民幣

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