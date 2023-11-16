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【還押身亡】越南籍露宿者還押小欖褲子纏頸亡　法醫指自殺式勒斃罕見

社會 13:52 2023/11/16

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衞生署法醫英浩雲今出庭作供。（陳曉欣攝）

54歲越南籍通州街露宿者「阿十」，在2020年涉因藏毒被控，逾1周後在小欖精神病治療中心保護囚室還押時用長褲纏頸亡，死因庭今（16日）續就事件展開研訊。法醫英浩雲指死因為自我勒斃，指方式十分罕見。

死者LE Van Muoi（黎民十），終年54歲。黎於2020年9月28日因涉藏毒還押荔枝角收押所，10月5日因企圖自殺被轉往小欖精神病治療中心囚禁。惟至10月8日，黎被發現在保護囚室倒地，褲子纏頸，送院搶救後翌日不治。黎沒有家屬到庭，懲教署被列作有利害關係方，研訊設5人陪審團。

衞生署法醫英浩雲今出庭作供稱，死者在10月8日被發現時褲子纏頸，已不省人事。死者被送院搶救後回復心跳，但留醫期間出現腦缺氧及抽搐，亦曾數度心臟停頓，延至10月9日早上死亡。

英引述解剖報告指，死者的直接死因為頸部受壓，形式為自殺式勒斃，即用褲子纏頸，令頸部受壓。此外，死者的冠狀動脈有阻塞，冠狀動脈粥樣出現硬化，加速其死亡。英表示，自殺式勒斃十分罕見，英亦是首次處理這種個案。

聆訊明（17日）續。

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記者：陳曉欣

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