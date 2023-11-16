肺炎支原體︱內地爆發肺炎支原體單日67宗兒童洗肺　7歲男童濃痰塞滿肺4症狀要留意

▲ 內地爆發肺炎支原體，單日高達67宗兒童洗肺，其中一名7歲男童濃痰塞滿肺。

內地支原體肺炎持續於高峰期，不但逼爆兒科醫院，更有兒童嚴重至洗肺（支氣管肺泡灌洗術），有內地醫院指以往每日10宗洗肺，但近來高達單日67宗，很多病童的濃痰都塞滿肺、伴隨高燒及久咳。有7歲病童發燒到40度，咳嗽症狀長達6天，檢查後發現肺部左上葉、右下葉內底段被「痰完全堵塞」，最後需要洗肺治療。

最新影片推介：

綜合內媒報道，近期內地一名7歲男童發燒高達40度兼有咳嗽症狀長達6天，雖早已住進復旦兒科安徽醫院（安徽省兒童醫院），但病情仍沒有好轉。該院兒童呼吸主治醫師王彥趕緊替男童進行支氣管鏡的檢查與治療，發現男童的肺部左上葉、右下葉內底段被「痰完全堵塞」，後續替他灌洗，並用鉗將痰取出，同時對肺發炎處投藥。

經過4天治療，男童的體溫逐漸恢復平穩，4天後再次檢查時發現，男童肺部的空間有稍微擴大，接著再次將堵死的痰清除乾淨。目前男童的體溫已恢復正常，症狀較先前已減輕許多。而復旦安徽省兒童醫院兒童內鏡室過去每天大約做10例的「纖維支氣管鏡檢查」，然而近期每天卻高達50例、最高峰甚至到67例。

什麼是洗肺?

根據復旦大學附屬兒科醫院介紹，「洗肺」的全名是支氣管肺泡灌洗術，它是一種透過支氣管鏡進行的微創內視鏡技術。支氣管鏡是一種帶有光源和鏡頭的軟鏡，操作時將軟鏡經口或鼻置入，從氣管進入到支氣管中，可以幫助醫生直接觀察到氣管、支氣管粘膜、管腔病變的情況。

支氣管肺泡灌洗是指透過支氣管鏡向支氣管肺泡內注入規定量的無菌生理食鹽水，充分吸引獲得合格的肺泡灌洗液後進行相關檢測，特別是感染病原檢測；同時可以對肺炎局部進行沖洗，排出肺炎區域大量的發炎分泌物（痰液），達到肺部疾病的診斷和治療目的。

針對家長擔心的「洗肺」操作，北京大學第三醫院兒科副主任醫師周薇向傳媒介紹指，因許多嚴重的「支原體肺炎」引起痰栓堵塞，需透過纖維支氣管鏡進行灌洗並取出痰栓，藉此保持呼吸道的暢通。而該名男童並非特別個案。醫師指出，因近期兒童「支原體肺炎」感染高發生率，兒童甚至出現了肺不張（肺中的微小氣囊洩氣）、局部實變（大量的滲出物充塞於肺泡腔內）等肺內併發症，或是有壞死與痰栓引起的嚴重發炎，就須進行肺灌洗、讓氣道可以暢通。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

出現以下症狀要留意

醫生提醒民眾，若不慎感染了肺炎支原體，在發燒前幾天會有潛伏期，而這時就具有一定的傳染性。此外，罹患此症會有發燒、咳嗽與呼吸困難、憋氣等症狀，尤其低齡兒童與老年人都要特別留意。

戴口罩可預防

避免感染的方法之一就是「戴口罩」，且應減少到密閉公共場所、屋內勤通風換氣、學校定期打掃等都有幫助。民眾若有類似症狀出現時也應即時到醫院就醫，並進行適當的診斷治療。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳