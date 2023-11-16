【內地升學】內地免試招生計劃院校增至138間　包括科大廣州分校

▲ 科大廣州分校參與2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」，招收文憑試考生。（科大圖片）

國家教育部最新公布，參與2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的內地高等院校數目，將增加至138間，教育局對此表示歡迎。2024年文憑試考生可獲豁免參與內地聯招試報讀相關院校，計劃於明年3月接受網上報名，同年7月公布錄取名單。

138間院校分布內地21個省或直轄市及1個自治區，新增6間院校，當中包括去年開校的香港科技大學（廣州），餘下5校包括浙江工業大學、紹興文理學院、華南農業大學、西南交通大學，以及西北工業大學。計劃詳情可瀏覽教育局網頁，學生、教師和家長亦可親臨由國家教育部與教育局合辦的「2024/25學年內地高等教育展」了解，展覽將於12月2日至3日（周六及日）在會展舉行，詳情稍後公布。

教育局表示，參與免試招生計劃的內地院校，將依據文憑試成績擇優錄取香港學生，局方形容參與計劃的138校課程各有特色，鼓勵港生透過計劃到內地升學，把握機會認識國家最新的社會、經濟和文化面貌，以規劃往後發展路途。教育局會繼續與內地商討，邀請更多內地知名學府參與計劃，為學生提供更多元的升學途徑以及連繫國家發展的機會。

有意參加計劃的學生，可於2024年3月1日至31日期間登入指定網站報名，然後於4月10日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果，如學生曾按系統要求提供補充資料，則可於4月23日前登入查閱審核結果。所有通過報名資格審核的考生須於4月30日前繳交港幣460元報名費，各參與計劃的內地院校隨後可根據學生報考資料並按需要安排面試。院校將於2024年7月下旬公布錄取名單，並根據招生情況安排補錄。

一如既往，計劃下設有校長推薦計劃，每間中學有8個名額，最低錄取要求為公民與社會發展科「達標」，其餘3個核心科目（即中科、英科及數學科）的分數總和須為8分或以上，且每科分數不可低於2分。此外，於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助，該計劃資助額由2022／23學年起增加，為在內地升學的香港學生提供更適切支援。

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責任編輯：馮琪雅