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手眼協調︱穿珠仔玩泥膠助執筆寫靚字？　護士港媽4大方向設計遊戲訓練小手肌【附教學】

升學教育 19:12 2023/11/16

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

護士港媽教4招助孩子玩樂中訓練小手肌，只需準備簡單材料，以遊戲形式幫助孩子過渡升小這段時間，輕鬆學寫一手好字。

升上小學後，二火對我說寫字容易感到累，尤其寫中文字。我會思考孩子的整體書寫肌力，用寫前練習小遊戲去提升小手肌、手眼協調和空間感，幫助孩子過渡升小這段時間，比幼稚園階段突如其來多了書寫，用遊戲幫他們強化肌肉力量和靈活性，比不停的抄寫更有用，也不會令孩子對寫字感到抗拒。

最新影片推介：

童學園
校長專訪丨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 生活體驗式學習玩出孩子勇敢自信

4大原則從玩樂中學習

1.鍛練前三指

需要拇指、食指和中指的動作，學習正確的執筆手勢。如有需要，可用練力膠，加強前三指肌力。

可以玩：扣鈕、夾衣夾

2.手眼協調雙手協調

生活自理和運用工具，都需要用到手眼協調和雙手協調，例如穿衣扣扭等動作，如果孩子未能掌握可能需要大人幫手，長久會影響自信心和倚賴。

可以玩：穿珠仔、夾衣夾

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3. 空間感

中文字形結構不一，孩子未能判斷如何把筆劃放於寫字格內，訓練孩子觀察形狀之間關係和提升空間技巧。

可以玩：雪條棍砌字、七巧板、模仿積木之間的距離與位置、拼圖。

4. 利用感官刺激學習寫字

除了單純地在紙張抄寫，可以利用泥膠砌字，再摸筆順，運用觸覺去學習。字型結構需拆解，讓孩子理解文字結構，幫助掌握文字不同部件的位置，改善字體美觀。

可以玩：泥膠砌字，再摸筆順

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 文章獲何穎恩姑娘 (護士Vi媽三小火) 授權轉載。

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責任編輯：王明芳

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