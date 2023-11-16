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 【開拓市場】李家超︰正積極尋求豐富CEPA內容　助港商拓展全國內銷市場

政治 15:27 2023/11/16

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李家超在世界青年華商論壇上致辭。（政府新聞處圖片）

特首李家超表示，香港將善用國際化及市場化優勢，讓全球投資者更了解大灣區的發展情況。亦正積極尋求豐富《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）的內容，針對香港特別具優勢的領域（如金融服務），爭取內地對香港在大灣區以至全境進一步開放，讓港商拓展全國內銷市場。

李家超今早在世界青年華商論壇上致辭。他表示，大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的地區之一，將成為融合金融、創科、現代服務業等發展的經濟力量。作為大灣區的中心城市之一，香港一直積極在大灣區投資，並幫助港商以至外商開發大灣區的機遇。政府成立的「大灣區投資基金」，正研究與廣東省政府和其他機構合作，投資於大灣區具有經濟和社會效益的項目。

他提到施政報告中提出，組織外國在港企業到大灣區考察，推動更多企業與內地企業聯手開拓商機。而香港註冊公司工作的外國人員，亦可以申請「一簽多行」簽證，以方便他們到內地洽談業務。

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責任編輯：趙居逸

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