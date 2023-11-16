  • 21°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 16:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【區議會選舉】12.10不設免費乘車安排　陳國基︰無心投票一日假期也照樣北上

政治 15:29 2023/11/16

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

政務司司長陳國基表示區議會選舉投票日將不會提供免費乘車安排。（資料圖片）

政務司司長陳國基表示，12月10日舉行的區議會選舉投票日，將不會提供免費乘車安排。他又強調，區議會新制度是要「去政治化」，不應以投票率高低來論成敗。

2021年立法會選舉，政府曾設「免費乘車日」鼓勵市民投票，陳國基接受報章訪問時指，年底的區選將不再推行有關措施，因市民一般都是住所附近投票，不用搭車，免費乘車對投票率沒實質作用，「最重要的是市民有無心去投票，如果無心，就算只得一日假期他們也可以照樣北上，甚至有沒有假期都不會去投。有心的話，投票時間一整天，去深圳玩都不會影響到他們。」

對於選舉翌日訂為學校假期，陳國基強調有實際需要，因以往選舉完成點票後，一些借用作票站的校舍恢復原狀、歸還校方的時間較遲，影響學校第二天的正常運作，故接納選管會建議定為學校假期。

陳國基︰民主黨仍屬合法政黨

另外，民主黨日前投得年宵攤位後被取消資格，陳國基稱，不太贊成「趕盡殺絕」的說法，指民主黨仍屬合法政黨，但同時食環署確實有權按條款不解釋取消資格的原因。

民主派政黨今屆未能「入閘」參選區議會，陳國基稱，參選者需令「三會」成員覺得已誠心誠意改過。中聯辦主任鄭雁雄早前稱允許並歡迎有過錯的人轉到愛國愛港立場，但需要時間和視乎行，陳國基同意「人誰無過」，但要令人相信改過自新，並非靠一句帶過，他表示難以定義觀察時間，指觀察期因人而異，亦非以政黨為單位。

最新影片推介：

TOPick診症室
TOPick診症室｜30歲港女拒接受患糖尿病致病情惡化　醫生：初期無明顯症狀

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希

相關文章

【區選】陳國基出席地區治理專組會議　指示各部門首長籌備區選
17:52 2023/10/05
【區選】陳國基出席地區治理專組會議　指示各部門首長籌備區選
【施政報告2023】陳國基：要求關愛隊探訪獨居長者　政府可以送電視機予長者
18:17 2023/10/26
【施政報告2023】陳國基：要求關愛隊探訪獨居長者　政府可以送電視機予長者
【維港泳】陳國基：周日活動浪接浪　區選投票勿錯過
17:10 2023/11/12
【維港泳】陳國基：周日活動浪接浪　區選投票勿錯過
【一帶一路】陳國基：作為全球最自由經濟體之一　港續深化區域經濟協作
15:33 2023/11/13
【一帶一路】陳國基：作為全球最自由經濟體之一　港續深化區域經濟協作

你可能感興趣

【區選】陳國基出席地區治理專組會議　指示各部門首長籌備區選
17:52 2023/10/05
【區選】陳國基出席地區治理專組會議　指示各部門首長籌備區選
【施政報告2023】陳國基：要求關愛隊探訪獨居長者　政府可以送電視機予長者
18:17 2023/10/26
【施政報告2023】陳國基：要求關愛隊探訪獨居長者　政府可以送電視機予長者
【維港泳】陳國基：周日活動浪接浪　區選投票勿錯過
17:10 2023/11/12
【維港泳】陳國基：周日活動浪接浪　區選投票勿錯過
陳國基 年宵 民主黨 學校 區議會 政務司 中聯辦 區議會選舉 立法會 立法會選舉

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%
糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%