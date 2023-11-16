【區議會選舉】12.10不設免費乘車安排　陳國基︰無心投票一日假期也照樣北上

▲ 政務司司長陳國基表示區議會選舉投票日將不會提供免費乘車安排。（資料圖片）

政務司司長陳國基表示，12月10日舉行的區議會選舉投票日，將不會提供免費乘車安排。他又強調，區議會新制度是要「去政治化」，不應以投票率高低來論成敗。

2021年立法會選舉，政府曾設「免費乘車日」鼓勵市民投票，陳國基接受報章訪問時指，年底的區選將不再推行有關措施，因市民一般都是住所附近投票，不用搭車，免費乘車對投票率沒實質作用，「最重要的是市民有無心去投票，如果無心，就算只得一日假期他們也可以照樣北上，甚至有沒有假期都不會去投。有心的話，投票時間一整天，去深圳玩都不會影響到他們。」

對於選舉翌日訂為學校假期，陳國基強調有實際需要，因以往選舉完成點票後，一些借用作票站的校舍恢復原狀、歸還校方的時間較遲，影響學校第二天的正常運作，故接納選管會建議定為學校假期。

陳國基︰民主黨仍屬合法政黨

另外，民主黨日前投得年宵攤位後被取消資格，陳國基稱，不太贊成「趕盡殺絕」的說法，指民主黨仍屬合法政黨，但同時食環署確實有權按條款不解釋取消資格的原因。

民主派政黨今屆未能「入閘」參選區議會，陳國基稱，參選者需令「三會」成員覺得已誠心誠意改過。中聯辦主任鄭雁雄早前稱允許並歡迎有過錯的人轉到愛國愛港立場，但需要時間和視乎行，陳國基同意「人誰無過」，但要令人相信改過自新，並非靠一句帶過，他表示難以定義觀察時間，指觀察期因人而異，亦非以政黨為單位。

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記者：戴朗希