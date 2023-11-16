魔雪奇緣丨迪士尼魔雪奇緣世界開幕慶典　食買玩全攻略+必到3大新遊戲【多圖】

▲ 迪士尼樂園魔雪奇緣世界今日（16日）舉行開幕慶典。

萬眾期待的香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》Frozen主題園區即將於11月20日正式開幕，今日（16日）樂園就率先舉行魔雪奇緣世界盛大慶典，來自世界各地的賓客也親身前往阿德爾王國出席這次慶典，場面熱鬧！

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慶典在晚上於阿德爾港舉行，慶典開始之前，美國小鎮大街有米奇和好友已經在大街舉行狂歡派對，與全球迪士尼親善大使見面。

▲ 愛莎即場施展冰雪魔法，召喚小白現身。（越玲瓏攝）

整個香港迪士尼樂園亦一同慶祝魔雪奇緣世界的開幕，不同園區的演藝人員也收到愛莎和安娜的邀請，會到訪阿德爾王國參加夏雪節慶典活動，他們會叫喊「Hear Ye Hear Ye」號外消息，讓大家感受節慶氣氛。

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隨後就到探險世界-河景餐廳，並可以在此體驗造型服務，包括頭髮造型和面部及手部彩繪，令來賓一同享受慶典帶來的歡愉。

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終於到了晚上6時，慶典要開始了，阿德爾皇家歌詠團用悅耳的歌聲為典禮揭開序幕，並現場演唱一段《魔雪奇緣》主題組曲。他們一行八人認真高歌，為慶典揭開序幕！

迪士尼體驗主席戴明哲、曾憑藉《魔雪奇緣》奪得奧斯卡最佳編劇及導演的Jennifer Lee亦有出場歡迎各位賓客來臨。戴明哲先生首先發表講話，迪士尼行政總裁羅伯特.艾格則壓軸現身，二人一起宣布愛莎和安娜出場。

緊接着出場的愛莎即場施展冰雪魔法，召喚小白現身，安娜女王隨後宣布阿德爾的大門即將打開，背後突然爆發煙火，在夜空中美輪美奐，活像點點星光，將聖殿的氣氛推到最高峰！

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當派對接近尾聲的時候，夜空又再上演了一幕精彩絕倫的無人機燈光表演，以燈光拼砌成不同的圖案，當中最特別是，天空最後出現了一個雪花圖案，這個象徵愛莎魔法的圖案把星空點亮，讓整晚的高潮一浪接一浪！

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記者：Kiwi Lee