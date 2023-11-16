兒童健康丨天氣轉冷　肺炎響警號　5大秘訣防感染

▲ 若家長發現兒童不幸感染肺炎，須及早醫治以減少併發症和死亡的風險。(網上圖片)

近期內地多個城市出現兒童醫院爆滿，不少兒童患上肺炎支原體感染，醫生預計高峰期將延至明年初。作為家長又有何對策，衛生署分享5大秘笈，提防兒童患上肺炎。若家長發現兒童不幸感染肺炎，須及早醫治以減少併發症和死亡的風險。

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肺炎即是肺部，包括肺泡、終末氣道和肺間質被病毒或細菌等感染所引起，患病時孩子會發熱、咳嗽、氣促、喘鳴，亦可能出現胸痛或呼吸困難等病徵。肺炎屬於嚴重疾病，可導至肺積水、胸腔積膿、敗血症、休克等致命併發症，須及早醫治以減少併發症和死亡的風險。

肺炎通常是由病毒和細菌引起，包括細菌諸如肺炎球菌、金黃萄葡球菌、甲型溶血性鏈球菌、流感嗜血桿菌，病情發展通常較急及較嚴重，亦有較多併發。其次是病毒感染，包括冠狀病毒、腺病毒、流感病毒、呼吸道合胞體病毒、人類偏肺病毒，一般伴有傷風、咳嗽、氣促，甚至喘鳴等病徵；至於非典型病原體如軍團菌、支原體、衣原體等，以及肺結核，相對小童，肺結核較常見於青少年。

若家長遇到小朋友患上肺炎，什麼情況下須帶小朋友到急症室求醫？衛生署建議，當小朋友出現呼吸困難或停頓、呼吸過促即嬰幼兒每分鐘超過60次；小童每分鐘超過40次、面色蒼白或嘴唇變藍色、呻吟或脫水，其中一樣症狀，家長就應盡速帶孩子到急症室求診，緊記帶同曾服用藥物的資料及病歷。

假若孩子情況不算嚴重，可選擇家居護理，惟家長需注意三大事項，包括跟隨醫生指示服藥、進行一般發燒護理、定期觀察進展，尤其呼吸情況、病容、循環系統、發熱情況等，以及按時覆診。

那醫生一般會如何處理？衛生署表示，醫生會根據病歷和身體檢查來確定孩子有否染上肺炎，再按情形決定是否需要採用檢驗去協助找出X光、鼻液檢查、喉嚨及痰涎細菌培養、血液常病原和評估病情的嚴重性，常用的檢驗包括肺部規檢查等。假如情況嚴重，醫生可能會建議入院作進一步檢查，包括胸腔積液培養、氣道內窺鏡、超聲波、電腦掃描、磁力共振等檢驗。

病童除了臥床休息和大量飲水，有需要時醫生亦會安排病童接受吸氧氣和拍痰等治療。醫生也會針對病原作出醫治，如屬細菌感染，便須使用抗生素治療。此外，醫生還會根據病童的年齡、免疫力、藥物過敏史、肺炎類別、疾病嚴重程度、細菌培養結果、當時在社區流行的細菌類型等因素，選擇合適的抗生素和給藥途徑。當中小部分病童可能有肺腔積水或積膿，如有這情況醫生或會建議進行引流手術。

不少人對肺炎存在兩大常見的謬誤，先是有些家長可能認為肺炎期間出現的咳嗽必須使用止咳藥物去抑制，其實不然。特別是含「可待因」類的壓抑性止咳藥物其實會令痰涎難於排出，反而會令病情惡化。其次是大部分肺炎需一至三星期才康復，孩子須按醫生指示，接受治療才可減低患上併發症的機會。

衛生署亦分享四大肺炎小錦囊，第一嬰幼兒患上肺炎時症狀通常並不明顯，家長須提高警覺。而肺炎是傳染性疾病，預防感染措施是不可或缺的，切記勤潔手，特別在觸摸口、鼻或眼之前，或觸摸扶手或門把等公共設施後，如出現呼吸道感染病徵，應佩戴口罩。疫苗能有效預防某類型肺炎，家長宜安排孩子接種預防肺炎鏈球菌及季節性流感疫苗。如外遊後出現呼吸道感染病徵，必須告訴醫護人員曾到訪地區。最後一手煙和二手煙皆可增加患肺炎的風險。為自己及孩子健康著想，馬上戒煙!

肺炎小錦囊

1.嬰幼兒患上肺炎症狀通常並不明顯，須提高警覺

2.切記勤潔手，若如出現呼吸道感染病徵，應佩戴口罩。

3.宜安排孩子接種預防肺炎鏈球菌及季節性流感疫苗

4.如外遊後出現呼吸道感染病徵，須告訴醫護人員曾到訪地區

5.吸煙增加患肺炎風險，為自己及孩子，馬上戒煙

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責任編輯︰王明芳