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中風危機︱42歲港女突左眼失明患「小中風」　中醫揭病因：很多人都有

醫健人物 16:52 2023/11/16

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

42歲港女突左眼失明患「小中風」，中醫揭病因：很多人都有！

心情鬱悶易怒，究竟可以對身體產生多大傷害？一名42歲港女某日起床發現左眼突然失明，求醫後被判是「小中風」。而中醫認為，患者病因與日常情緒有關。

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註冊中醫師麥俊堅向TOPick分享一則個案，表示3年前的某日早上，42歲的黃小姐起床時發現左眼視力全失，急忙求助眼科專科西醫進行眼睛檢查及頭顱影像檢查，都沒有發現任何異常。最終，她被西醫診斷為短暫性腦缺血發作（Temporary Ischemic Attack, TIA），原因是腦部中的血液供應短暫受到阻礙，無法輸送血液給左眼，導致暫時性的失明；當血液供應恢復正常時，視力則逐漸恢復。經過保守治療後，黃小姐視力逐漸恢復，但因左眼提瞼肌肉群變得無力，看起來比右眼小，遺留了雙眼大小不一的問題。

「血虛」染寒邪入經絡可致眼睛失養

麥醫師指出，黃小姐的情況從中醫的角度是屬於「小中風」。發病原因是身體血虛，加上外感風寒邪氣，血脈中不足的正氣與風寒邪氣搏鬥，反而抗邪不遂，並牽引邪氣進入經絡、血脈、筋脈，導致眼睛失養和肌肉癱瘓。

麥醫師引述中醫經典《金匱要略．中風歷節篇》進一步解釋，相同的病因，發病表現不盡相同：

「…血虛，絡脈空虛，賊邪不瀉，或左或右，邪氣反緩，正氣即急，正氣引邪，喎僻不遂」。喎，即顏面不正；僻，即與正常不同；遂，即進入的意思；不遂，指的是正氣無法進入受邪的血脈。邪氣流連血脈，眼睛和筋脈失養即見失明和眼瞼下垂。

「情志」影響發病輕重

麥醫師續指，「血虛」問題很多人都有，而風寒邪氣亦隨處可見，但這些並不足以導致黃小姐眼睛暫時失明，還有一項特別因素是，黃小姐平時對兒子管教嚴格，因此每當就讀小學的兒子讀書稍有怠慢或欠奉，黃小姐就會大動怒火，這時她本來就虛弱的身體，在遇到風寒邪氣時，就像看到兒子沒有用功學習，身體習慣地引動陽氣，奮起擊退外來邪氣，但是正氣本來就不足，反被邪氣大舉進攻、長驅直進，入絡入脈。幸好這次邪氣來勢不匆，才避免了無法逆轉的失明，只是留下輕微的眼瞼下垂。

麥醫師表示，這次事件突出了中醫理解疾病的角度，就是「情志」對於發病輕重的影響。中醫認為，身體強弱是疾病變化和發病輕重的關鍵，而情緒則是決定身體強弱的關鍵因素：

積怒耗傷肝臟的陰血，當風寒來襲，血脈便有空間可以容納外來的邪氣。邪氣存內則出現形形式式的疾病表現。

因此，麥醫師提醒，負面情緒不能久留，應要做到中醫常强調的「正氣内存」。要身體強壯，內心也需要強大，不能鬱鬱不得解，至少要有抒發情緒的渠道，無論是快樂、思慮、悲傷、驚恐等等，情緒不能久留，體驗過、學習過、成長過就要斷捨，全為培養更強大的心靈。當然，更上一層樓的就是做到心如止水，面對外間紛紛擾擾也不隨物而喜或悲。

疾病可以突如其來，但是身體強大則可以透過養生修身來達成。中醫經常強調「正氣內存，邪不可干」，理解這句條文時，需要注意的是正氣多少與每個人先天的稟賦相關，不由人所決定。但是正氣充足，五臟元真通暢，人即安和。正如我們不能主動控制容器大小，但是可以確保容器內的水量是充足飽滿、流動不息，而非枯燥乾渴、一潭死水。

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責任編輯：張沛

撰文 : 麥俊堅 註冊中醫師

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