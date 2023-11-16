【失業率】本港最新失業率2.9%　按月微升0.1個百分點

▲ 最新失業率2.9%。(馮漢柱攝)

根據政府統計處今日（16日）發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由2023年7月至9月的2.8%，上升至2023年8月至10月的2.9%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.0%的水平。



與2023年7月至9月比較，在2023年8月至10月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中製造業和進出口貿易業有相對明顯的上升。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。總就業人數由2023年7月至9月的3,720,300人，下跌至2023年8月至10月的3,713,400人，減少約6,900人。同期的總勞動人口亦由3,834,300人下跌至3,829,200人，減少約5,100人。



失業人數（不經季節性調整）由2023年7月至9月的114,000人上升至2023年8月至10月的115,800人，增加約1,800人。同期的就業不足人數則由37,900人下跌至36,700人，減少約1,200人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「2023年8月至10月經季節性調整的失業率為2.9%，仍屬低水平，儘管較2023年7月至9月微升0.1個百分點。就業不足率維持在1.0%不變。總就業人數自2023年年初以來一直保持升勢後輕微下跌6,900人至3,713,400人。失業人數雖然微升了1,800人至115,800人，但仍維持在低水平。」



2023年8月至10月各個行業的失業率普遍維持在低水平。多個行業的失業率與上一個三個月期間相比保持不變或輕微下跌，雖然一些其他行業如製造業和進出口貿易及批發業的失業率有相對明顯的升幅。



展望將來，孫玉菡說：「訪港旅遊業和本地消費短期內將繼續支持經濟增長。儘管外圍環境困難或會有一些負面影響，勞工市場未來數月應會維持緊絀。」



HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒