  • 21°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 17:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【失業率】本港最新失業率2.9%　按月微升0.1個百分點

社會 16:36 2023/11/16

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

最新失業率2.9%。(馮漢柱攝)

根據政府統計處今日（16日）發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由2023年7月至9月的2.8%，上升至2023年8月至10月的2.9%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.0%的水平。

與2023年7月至9月比較，在2023年8月至10月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中製造業和進出口貿易業有相對明顯的上升。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。總就業人數由2023年7月至9月的3,720,300人，下跌至2023年8月至10月的3,713,400人，減少約6,900人。同期的總勞動人口亦由3,834,300人下跌至3,829,200人，減少約5,100人。

失業人數（不經季節性調整）由2023年7月至9月的114,000人上升至2023年8月至10月的115,800人，增加約1,800人。同期的就業不足人數則由37,900人下跌至36,700人，減少約1,200人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「2023年8月至10月經季節性調整的失業率為2.9%，仍屬低水平，儘管較2023年7月至9月微升0.1個百分點。就業不足率維持在1.0%不變。總就業人數自2023年年初以來一直保持升勢後輕微下跌6,900人至3,713,400人。失業人數雖然微升了1,800人至115,800人，但仍維持在低水平。」

2023年8月至10月各個行業的失業率普遍維持在低水平。多個行業的失業率與上一個三個月期間相比保持不變或輕微下跌，雖然一些其他行業如製造業和進出口貿易及批發業的失業率有相對明顯的升幅。

展望將來，孫玉菡說：「訪港旅遊業和本地消費短期內將繼續支持經濟增長。儘管外圍環境困難或會有一些負面影響，勞工市場未來數月應會維持緊絀。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

經濟 經濟數據表現 孫玉菡 就業 失業 批發 進出口 勞工及福利局 政府統計處 失業率

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%
糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%