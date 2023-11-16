【資助房屋】房協安達臣道朗然本月內開放示範單位　實用面積最大658平方呎

▲ 房協位於安達臣道R2-3用地的資助出售房屋項目，正式命名為「朗然」。

房協位於安達臣道R2-3用地的資助出售房屋項目，正式命名為「朗然」，寓意置身清澈明亮、悠然自在的生活中，幸福而高貴。項目即將推出發售，預計於11月內開放示範單位及公布價單，並接受合資格市民申請。

房協在上一次推售資助房屋項目期間，向買家進行問卷調查，結果顯示兩房單位需求最大，故「朗然」亦以中小型單位為主，實用面積由303平方呎至658平方呎。單位一般已附設基本裝修，並附設基本家電。

房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦表示，「朗」字代表清澈明亮和晴朗，寓意置身周邊山巒景觀朗然入目，生活悠然自在。其英文名稱Hemma Amber，前者在瑞典語中象徵幸福的家，寶石琥珀Amber則代表高貴、快樂和長壽，並與安達臣道石礦場的珍貴香港歷史互相呼應。

目前房協正在規劃或興建中的資助出售房屋項目共有6個，分別位於安達臣道R2-2、R2-3、R2-4用地、啟德2B區1號用地，以及粉嶺馬會道和元朗元龍街，合共提供約6,000個住宅單位。

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記者：黃穎津