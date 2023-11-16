【立法會】「政府帶頭檢討外判制度」議員議案險過　自由黨反對、30票棄權

▲ 立法會今日討論工聯會黃國提出的「政府帶頭檢討外判制度」無約束力議員議案。（資料圖片）

立法會今日討論工聯會黃國提出的「政府帶頭檢討外判制度」無約束力議員議案，促政府帶頭檢討改革外判制度，將有實際需要的崗位，改為長期聘用，經顏汶羽民建聯和法律界林新強修正後，在獲民建聯贊成下，以50人贊成；4人反對；30人棄權，分組點票下通過。

反對的包括自由黨4位議員張宇人、邵家輝、易志明和李鎮強；棄權的包括經民聯梁美芬、劉業強、盧偉國、林健鋒、陳祖恒、吳永嘉、陸瀚民、龍漢標、A4聯盟楊永杰、張欣宇、林素蔚、G19陳健波、廖長江、陳振英、謝偉銓、李惟宏、邱達根、姚柏良、霍啟剛、嚴剛、李浩然、周文港、洪雯、梁毓偉、陳沛良、簡慧敏、譚岳衡、選委界謝偉俊、朱國強、蘇長荣。

財經事務及庫務局局長許正宇指，政府委聘私營機構參與提供公共服務，亦有助政府維持精簡而有效率的公務員編制，適當地使用外判服務有助政府維持公務員編制零增長的同時，亦能夠靈活地回應市民對公共服務的需要，並可推動私人機構開設職位和創造商機。他強調，政府並非以「價低者得」原則甄選服務合約承辦商。自2019年4月起，採購政府服務合約的評分制度中，技術評分的比重已增至百分之五十至百分之七十，而價格評分的比重則對應地下調至百分之三十至百分之五十。

黃國：外判制度「三輸一贏」

黃國認為，現時外判制度是「三輸一贏」，政府財政開支未減少、勞工權益受損、市民得不到應有服務，唯有外判商穩賺不賠。他指，議案只是為外判工友提出兩項最卑微的訴求，對有實際工作需要的崗位改為「長期聘用」，獲得「合理收入」，並儘量用「檢討」一類包容性更大的字眼。爲的是求同存異，凝聚議會最大的共識，為的是要讓社會中最弱勢的一群勞工，得到特區政府公平合理的對待。

顏汶羽：政府應該時刻檢視外判制度運作 審視合約條款、批出合約的評審準則

民建聯立法會議員顏汶羽表示，民建聯認同政府應該時刻檢視外判制度的運作，政府雖然外判了服務，但不能連基本「僱主」責任也「外判出去」，更要時刻關注外判服務人員的薪酬待遇及職業健康。他提到，議案主題是「政府帶頭檢討外判制度」，那麼「檢討」應該做得徹底一些，範圍亦應闊一點。他指，政府各部門有將「有實際需要的崗位改為長期聘用」的安排，但將「外判合約」崗位改為長期聘用，的確較為少見，民建聯認為都值得研究，除了「轉制」改為長期聘用外，其他包括審視合約條款、批出合約的評審準則，加強合約規管和監察工作等，相信亦可以進一步保障外判員工的合法權益。

邵家輝：長期聘用會致政府開支大幅上升 公務員編制不必要地膨脹

反對或棄權的議員，主要是不認同將「有實際需要的崗位改為長期聘用」的措詞。邵家輝指，非反對與市民分享發展成果，而是反對將有實際需要的崗位改為長期聘用的建議。他指出，外判制度由來以久，更成為世界主流，改為長期聘用會致政府開支大幅上升，公務員編制不必要地膨脹，而目前財政赤字只會愈來愈多，庫房要用得其所，「倘打破傳統外判制度，希望你們要三思。」。

盧偉國認為，外判制度可維持精簡高效的公務員隊伍，同時亦為私人機構帶來商機和職位、參與公共服務、有助提升成本效益如果政府將外判工作改為政府直接負責，恐業界受到衝擊。

謝偉銓提到，有部分公共服務同工作，必須以外判方式提供，例如修橋築路和建屋，如果要政府所有承建商、分包商同顧問公司，將所有建築工人及相關專業人員變做長期聘用，現時僅餘六千多億元儲備，相信很快耗盡。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥