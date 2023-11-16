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【國情班】32名副局、政助赴內地研修　李家超冀學以致用

政治 16:42 2023/11/16

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特首李家超在團員出發發前與他們會面。（李家超fb圖片）

13名副局長、19名政治助理周日將前往北京和南京，參加國家事務研修課程及考察。這次是本屆特區政府上任後，首次舉行的「政治委任官員國家事務研修班」，亦是歷年來同類研修班規模最大的一次。

研修班由特首辦主任葉文娟任團長、保安局副局長卓孝業任副團長。特首李家超今日與團員會面，寄語團員要把握學習機會，學以致用。

李家超說，副局長和政治助理是特區政治人才梯隊的重要組成部分，他鼓勵團員透過研修課程認真學習中央精神，深刻認識國家政策和發展，回來後學以致用，提高社會對國家政策和發展的認識和認同，說好中國故事，說好香港故事，並助力香港積極融入國家發展。

團員抵京後將於國家行政學院學習，十一月二十三日轉抵南京考察，團員在研習和考察期間將深入認識國家的歷史和憲法，以及了解國家在創新科技、智慧城市、環保生態、文旅產業等方面的發展。研修及考察團將於11月25日由南京返港。

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記者：戴朗希

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