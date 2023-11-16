【冬日美食】「赤の匠」嚴選時令鮮食推冬日套餐　鐵板燒及壽司廚師發辦買一送一

▲ 「赤の匠」悉心呈獻「冬日祭典鐵板燒套餐」及「冬日祭典壽司廚師發辦套餐」。

位於銅鑼灣的高級日式餐廳「赤の匠」，一直為客人締造難忘的鐵板燒及壽司廚師發辦用餐體驗，開業以來口碑載道。秋去冬來，餐廳悉心呈獻「冬日祭典鐵板燒套餐」及「冬日祭典壽司廚師發辦套餐」，午市及晚市皆有供應，四款套餐更設有買一送一優惠 (須兩位起)。

最新影片推介︰

鐵板燒盛宴為冬日燃點火花

鐵板燒主廚莊偉昌與團隊嚴選各地新鮮食材，送上熱氣騰騰的美饌為冬日增添暖意。午市套餐提供幼滑甘香的匈牙利鵝肝，輕煎至外層略帶焦香，並鎖住油份，確保滋味濃郁。由高溫激發鮮味的南非活鮑魚及越南海虎蝦，以澳洲帆立貝伴以脂香味濃的美國和牛薄燒，在鐵板上散發誘人香氣，俘虜人心。

豐盛的晚市套餐薈萃多款海鮮美饌，先品嚐創新配搭東星斑黑松露雞白湯汁，魚塊煎至皮脆肉嫰，佐以秘製醬汁，黑松露的香氣讓菜式味道昇華。隨後再來清甜爽口的鮑魚伴汁煮大根、淡淡鹹香與清新氣息交織的昆布漬鱈場蟹蘆筍卷、鮮香彈牙的大蝦伴蝦膏多士，接連為客人送上驚喜。

匠心呈獻頂級壽司廚師發辦

以時令食材炮製的壽司廚師發辦套餐，展現海鮮和魚生的原味道。午市套餐提供澳洲生蠔以及十款刺身及手握壽司—中吞拿魚腩不油不膩，口感與味道皆上乘；白身魚則魚味清鮮，肉質富有彈性，充滿膠原蛋白，還有赤貝、蟹肉等尤為適合冬天食用。

晚市套餐先提供三款酒餚，包括從入秋到冬日都美味可口的秋刀魚、充滿蟹籽和蟹膏的香箱蟹—捕撈期非常短的雌性松葉蟹，以及綿密鮮味的白子配黑松露忌廉汁。而及後的六款手握壽司包括產卵前富含油脂的吞拿魚腩、肥美甘腴的光物魚和肉厚肥美的海鰻等。套餐還包括炙燒和牛、卷物、玉子燒、季節魚湯等。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰陳珈希