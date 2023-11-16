【財爺訪美】陳茂波代特首出席APEC峰會歡迎酒會　與李顯龍等人交流

▲ 陳茂波與李顯龍合照。（陳茂波fb圖片）

財政司司長陳茂波繼續在美國三藩市的行程。11月15日（三藩市時間，下同）出席亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議歡迎酒會。16日將代表特首出席會議，與區內領導人就多項全球關注議題交換意見。

陳茂波在酒會與多個與會國家領導人交流及合照，包括新加坡總理李顯龍、印尼總統佐科維多多等。他在社交平台上載多張圖片，並強調自己是受行政長官委派，代表李家超出席。

▲ 陳茂波在酒會與多個與會國家領導人交流。（陳茂波fb圖片）

他15日亦與一批矽谷的初創企業、風投基金和私募基金的代表共晉午餐。引述中央政府表明「一國兩制」將在香港長期堅持，並介紹香港制度、營商等優勢。

▲ 陳茂波與印尼總統佐科維多多見面。（陳茂波fb圖片）

生物科技初創企業考慮在港成立研發中心

陳茂波到訪一家在矽谷的生物科技初創企業。該企業研究把人工智能和醫療科技數據結合，以提升基因工程、藥物研發等的前期研究效率和發現。他們正積極考慮在香港成立研發中心和區域總部，以發展亞洲的業務。另外，陳茂波亦到訪了一家支付和金融科技的國際企業，就香港最新的經濟及金融情況，以及金融科技的應用和發展交流意見。

丘應樺︰經濟融合舉措蘊藏龐大機遇

同在三藩市的商務及經濟發展局長丘應樺，出席亞太經合組織部長級會議。丘應樺指，在區域層面上，香港認為經濟融合舉措，蘊藏龐大機遇，透過制定具包容性的框架促進廣泛的經濟參與，香港歡迎為亞太自貿區的討論注入新動力。

丘應樺又呼籲成員經濟體，加快完成擬定有關電子商貿的世貿聯合聲明措施，並延續現行不對電子傳送徵收關稅的做法，認為爭端解決機制，是世貿的重要支柱，為國際貿易提供可預測性和穩定性，恢復機制的全面運作亦刻不容緩。

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責任編輯：趙居逸