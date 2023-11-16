【虐待兒童】防虐兒會接187宗疑虐兒個案　按年升1成1

▲ (馮漢柱攝)

近年多宗虐兒事件曝光，防止虐待兒童會今日（16日）公布，2022/23年度接獲1,232宗熱綫舉報及諮詢，其中187宗為懷疑虐兒個案，分別按年升約8.5%和11.3%，共涉222名兒童及206名施虐者，逾5成半虐兒個案涉及身體虐待，心理虐待及多種虐待個案則分別佔16%和11%。

防止虐待兒童會上年度接獲187宗懷疑虐待兒童個案舉報，105宗為身體虐待，佔56%，按年減1個百分點；其次心理虐待有31宗，佔16%，按年增2個百分點；多種虐待則有20宗，佔11%，按年增4個百分點；涉性侵和疏忽照顧也分別有16宗及15宗。而在嚴重身體虐待個案中，兒童除了全身多處有新舊藤條痕、紅印和瘀傷，亦出現骨折、內傷等。

懷疑個案涉及222名兒童，其中6至8歲兒童佔最多，共56人；其次是9至11歲，共44人；3至5歲也有42人。懷疑施虐者則共206人，近7成為家庭成員，其中母親佔最多共66人。

該會熱綫上年度接獲的舉報和查詢，及或懷疑虐兒個案，均按年上升，防止虐待兒童會總幹事黃翠玲指，社署2022年錄得的保護兒童個案，同樣創歷史新高，有1439宗，按年增約5.3%，可見社會多宗嚴重虐兒個案披露，令市民保護兒童意識和警覺性提高，一懷疑有虐兒個案且勸阻無效，便立即致電舉報。

立法會正審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，規定教育、社福和醫療衞生等領域的23類從業員，強制舉報嚴重虐兒個案，違反規定最高可監禁3個月和罰款5萬元。黃翠玲稱，得悉政府開始制訂《強制舉報者指南》程序，希望立法會盡快通過《條例草案》，形容若草案清晰列明舉報門檻、何謂嚴重虐兒等，通過後便能為兒童編織全面保護網，料舉報數字續有升勢。

她又提到，雖然疫情緩和、社會復常，但家長和兒童仍要面對適應困難，例如兒童不旦要重新適應學習模式、校園生活，亦要重新建立社交關係；家長則要調節子女因疫下持續利用網上學習而導致的沉迷上網問題等，容易造成親子衝突。

黃翠玲建議政府加強有系統的家長教育課程，傳遞正確管教子女方式、立法全面禁止體罰、檢討《侵害人身罪條例》第212章第27條的最高刑罰等。

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記者：梁薾心