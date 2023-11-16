【死因研訊】五旬漢心電圖有異手術後亡 實習醫生供稱認為死者無心肌梗塞

▲ 時任屯門醫院實習女醫生陳心期。（陳曉欣攝）

曾經中風的57歲男子因抽筋及胸口不適入住屯門醫院，有醫生掃描心電圖後疑未診斷出病人患心肌梗塞，病人進行「通波仔」手術後不治，死因庭今（16日）召開研訊。時任實習醫生供稱發現心電圖有異常後曾問診，死者未提及胸口痛，心臟酵素亦正常，故判斷死者沒有心肌梗塞。實習醫生稱當時假設驗血與心電圖同時進行，故未作核實，對此感到「好遺憾」。

死者容國洪，於2021年11月30日晚7時半，因左腳抽筋及胸口痛入住屯門醫院，心電圖一度出現異常讀數，死者於12月1日進行「通波仔」手術，同日不治，終年57歲。

時任實習醫生陳心期供稱，她當晚負責協助主診醫生，並負責7個病房。12月1日清晨4時許，陳供稱獲護士告知死者頭暈，她遂處方止暈藥。及至早上6時許，陳查看死者於清晨4時許進行心電圖報告結果，發現有異常讀數，遂翻查死者的心臟酵素指數及親自問診。

陳供稱，根據其教育及國際指引，心肌梗塞須滿足兩個條件，包括心電圖讀數異常，以及心臟酵素指數顯著上升或胸口痛。陳供稱，死者當時指數正常，問診下僅表示頭暈，沒提及胸口痛，因此認為死者並沒有心肌梗塞。

惟陳承認，後來才得知心臟酵素檢測於11月30日晚上11時許進行，心電圖則相隔了約5小時後才進行，同意兩者檢測時間不一會影響判斷。陳解釋，由於她當時實習以來兩個檢測均是同時進行，故有此假設，對自己未作核實感到「好遺憾」。

聆訊明（17日）續。

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記者：陳曉欣