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【假泊車證】涉假泊車證免費用政府停車場94天　郵差認罪判180小時社服令

社會 17:05 2023/11/16

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郵差涉以假證使用政府停車場，今被判社會服務令180小時。資料圖片

郵差涉以虛假泊車許可證，免費使用政府合署停車場近約94個工作天，早前被廉署落案起訴，並承認使用虛假文書罪，今(16日)被判180小時社會服務令。裁判官罪行性質嚴重，考慮到被告認罪等因素，判處非監禁式刑罰。

被告文俊謙(38歲)，案發時為香港郵政郵差，早前承認兩項使用虛假文書罪名，另1項使用虛假文書的副本罪名獲撤控。裁判官判刑時指，罪行性質嚴重，考慮到被告認罪及求情因素，故判處非監禁式刑罰。

案發時，被告於大埔政府合署的大埔派遞局工作。大埔政府合署設有1個停車場，由佳定物業管理有限公司(下稱佳定)管理，獲香港郵政或其他相關政府部門簽發臨時泊車許可證的車輛，可在工作日期間免費停泊在該停車場。

案情指，被告於2022年4月至10月期間，向佳定4名保安員展示兩張看來是由香港郵政發出的臨時泊車許可證，意圖誘使4人接受為真確的，以停泊汽車在該停車場。廉署接獲投訴後調查，發現被告先後於94個工作天，使用虛假臨時泊車許可證，將汽車停泊在該停車場，而香港郵政從沒有向被告簽發相關臨時泊車許可證。

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記者：林育慧
 

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