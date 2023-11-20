「兒童書展暨超級親子用品展」 將於2023年12月載譽而歸。

第四屆「兒童書展暨超級親子用品展」12.8開鑼

「荔園嘉年華」x 親子展覽首合作

小童繼續享免費乘搭機場快綫優惠

四屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）將於2023年12月8日至10日載譽歸來，並以「兒童中外文化藝術交流世界」為題，積極推廣香港文化藝術及創意產業。為推廣本地文化，「荔園嘉年華」將首次與親子展覽合作，在第四屆「兒童書展」重現經典遊戲。而小童免費乘搭機場快綫優惠亦再度推出！

▲ 「荔園嘉年華」將首次聯乘親子展覽，在第四屆「兒童書展」為帶來經典遊戲。

「荔園嘉年華」x 第四屆「兒童書展」4大焦點：

1:64 TOMA荔園微縮模型，展示荔園當年舊貌，讓家長帶同小朋友回憶「簡單的快樂」。

經典6大遊戲重現會場，包括：「開心掟彩虹」、「豆袋擲鐵罐」、「荔園神射手」、「彩虹乒乓波」、「圈中肥肥人」及「電擊肥肥人」。

復刻荔園遊樂場舊貌，展示⼀系列經典遊樂場裝置，如：叮叮船、過山飛龍龍頭、碰碰車、老虎仔及卡通小巴士等，正等待小朋友去打卡！

荔園歷史展覽區：展示收藏家珍藏荔園地圖、門票等，十分珍貴！

第四屆「兒童書展」將設超過700個攤位，涵蓋「兒童教育」、「嬰幼兒專區」、「親子百貨」及「親子活動」四大範疇。一連三日為家長及小朋友提供兒童書籍、文儀用品、嬰幼兒產品等產品。此外，場內更提供玩樂攤位讓小朋友盡情放電，集教育、玩樂及購物於一身！《奇先生妙小姐EQ100》將以會場震撼價$199/套發售（標準價$4,980），1套共100本，即$1.99/本，家長必搶！

▲ 《奇先生妙小姐EQ100》將以會場震撼價$199/套發售（標準價$4,980），1套共100本，即$1.99/本，家長必搶！

▲ 「兒童書展 暨 超級親子用品展」推廣大使—兒歌天后李紫昕Purple姐姐亦將為大人小朋友帶來精彩舞台活動。

第四屆「兒童書展」8大焦點率先睇！

1.「兒童中外書籍互賞區」首次舉辦已深受各地業界歡迎及支持，薈萃中國多個城市、香港、及多個海外地區，包括：馬來西亞、新加坡、孟加拉、印度、新西蘭等出版商及作家參與，近250多本當地暢銷或熱賣兒童刊物作展品陳設，免費讓市民閱讀。更聯同國家重量級合作伙伴「中國圖書進出口廣州有限公司」積極推動及實踐文化交流的使命，讓市民及業界打破地域限制，一睹不同地區的兒童書籍，擴闊閱讀視野，讓香港成為「亞洲兒童文化之都」。

2. 「荔園嘉年華」將與第四屆「兒童書展」合作，經典6大有獎攤位遊戲將與大人小朋友見面！為讓大家有置身於舊荔園的感覺，會場特意展示一系列荔園經典遊樂場打卡裝置，包括：叮叮船、過山飛龍龍頭、碰碰車、老虎仔及卡通小巴士。更有1:64 TOMA荔園微縮模型，及荔園歷史展覽區。

3.《親子頭條》與e-print聯合舉辦漂書活動，而Rolling Books將於現場展示以小型貨車改裝而成，並擁有專屬車牌「B00KS」的BoBo流動書車！入場人士只需要即場登記成為《親子頭條》會員，即可在「小小漂書號」漂書區存取書本，讓書本延續生命。

4. 兒童充氣樂園再度回歸「兒童書展」！小朋友只需憑兒童門票入場，即可免費參與一節充氣樂園（價值$50）。

5.大會非常榮幸獲周大福慈善基金支持，於展覽會期間展出已故香港知名華商周大福集團及新世界發展有限公司創辦人鄭裕彤博士的人物傳記《鄭裕彤傳》內的部分珍貴歷史相片及鮮為人知的事跡。這位卓越先賢成功背後，除了努力實踐夢想，為國家、社會、經濟及慈善作出重大貢獻，更讓我們從鄭博士傳奇的一生中學習「勤、誠、義」的人生觀，藉以勉勵下一代讓他們有更多正向思考的啟發。

6. 今屆「兒童書展」規模比以往大，連同「會場禮品包」及「會場購物賞」都齊齊升級，入場人士只需購買VIP成人門票或於場內消費滿$500，即可換領「會場禮品包」乙份（價值超過$600）。而深受歡迎的「會場購物賞」亦首度與CoffeeSweat及Big Bus合作，為在場消費人士提供更多元化的獎賞選擇刺激消費，總值超過港幣$200,000。

7. 《奇先生妙小姐EQ100》將以會場震撼價$199/套發售（標準價$4,980），即$1.99/本，家長必搶！

8. D Mind & the Prince 與「親子王國」於星期六及星期日舉辦多場BB爬行及搬禮物大賽，估計吸引近1000名嬰幼兒參與；同時免費體驗「幼兒英語學習系統」後，更可額外獲贈嬰幼兒成長福袋乙個（總值超過$580）。

▲ 鄭裕彤博士珍藏勞斯萊斯及被稱為最具幸運意頭的「8888」車牌亦會有場內展出。

▲ 「尖沙咀夜遊之旅」免費門券是「會場購物賞」活動送出的禮品之一。

▲ 「兒童中外書籍互賞區」集合超過400本世界各地暢銷兒童刊物作展品，更首次聯同「中國圖書進出口廣州有限公司」推動及實踐文化交流的使命，讓市民及業界打破地域限制，擴闊閱讀視野，讓香港成為「亞洲兒童文化之都」。

▲ D Mind & the Prince 與「親子王國」將舉辦多場BB爬行及搬禮物大賽。

繼上屆「兒童書展」，今屆「兒童書展」亦由11 SKIES冠名贊助。11 SKIES是位於航天城的全港最大零售娛樂及旅遊地標，設有3幢以專業服務為主題的辦公大樓，由K11 ATELIER營運。11 SKIES及K11 ATELIER與「兒童書展」舉辦地無縫連接，經由一條行人天橋即可到達。

3至11歲兒童於機場快綫香港、九龍或青衣站入閘前，只需要前往客務中心並出示活動門票及有效的小童八達通，更可即日免費來回博覽館及免費港鐵接駁前往任何港鐵站。

第四屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」