「挖呀挖老師」突然入院　臉色蒼白鼻插住呼吸氧管

▲ 「挖呀挖老師」

今年5月，網上瘋傳內地一位黃姓幼教在校內教跳手指操唱「在小小的花園裡，挖呀挖呀挖」短片，因為老師靚女加唱歌動作可愛，由此成網上熱話，「挖呀挖老師」成名，她甚至當上網紅並直播帶貨。

可是人紅後是非亦隨之而來，「挖呀挖老師」被批評教壞小朋友，此外有網民上載多張「挖呀挖老師」零濾鏡的照片，於是她的樣子被批評。

當時她回應：「網絡上傳的照片，跟手機第三視角的直拍，我不知道醜化我對黑子來說有什麼意義，他們開心就好，最近看到一句話非常喜歡，分享給大家，想跟所有的女孩子說，不要容貌焦慮，我們不可能永遠年輕，選一個好的專業，通過自己的努力和上進心獲得一份喜歡的事業，做最好的自己」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

網民慰問挖呀挖老師

不過在前日，「挖呀挖老師」在社交平台發佈兩張入院相，相中臉色蒼白的她鼻插住呼吸氧管、手腕戴住院手環，從手環所見，住院日期為11月13日，她回答網民指因雙十一直播太操勞，所以因此入院。

同時，她發文抒發感受寫道：「29歲這一年，有了太多人生新體驗」，此外表示從經歷中學會了一些東西：「未來只有努力避免自己掉進去。只要對自己沒有放棄，就一定可以爬上來」。

因為「挖呀挖老師」於今年年初懷孕，所以好入院令不少網民擔心，紛紛留言慰問，關心，希望「挖呀挖老師」保重身體。另外，「挖呀挖老師」於今年年初懷孕，不少網民亦祝福「挖呀挖老師」生產順利。

最新影片推介：戴祖儀專訪