  • 21°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 17:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「挖呀挖老師」突然入院　臉色蒼白鼻插住呼吸氧管

娛樂 17:17 2023/11/16

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

「挖呀挖老師」

今年5月，網上瘋傳內地一位黃姓幼教在校內教跳手指操唱「在小小的花園裡，挖呀挖呀挖」短片，因為老師靚女加唱歌動作可愛，由此成網上熱話，「挖呀挖老師」成名，她甚至當上網紅並直播帶貨。

可是人紅後是非亦隨之而來，「挖呀挖老師」被批評教壞小朋友，此外有網民上載多張「挖呀挖老師」零濾鏡的照片，於是她的樣子被批評。

當時她回應：「網絡上傳的照片，跟手機第三視角的直拍，我不知道醜化我對黑子來說有什麼意義，他們開心就好，最近看到一句話非常喜歡，分享給大家，想跟所有的女孩子說，不要容貌焦慮，我們不可能永遠年輕，選一個好的專業，通過自己的努力和上進心獲得一份喜歡的事業，做最好的自己」。

點擊圖片放大
+4
+3

網民慰問挖呀挖老師

不過在前日，「挖呀挖老師」在社交平台發佈兩張入院相，相中臉色蒼白的她鼻插住呼吸氧管、手腕戴住院手環，從手環所見，住院日期為11月13日，她回答網民指因雙十一直播太操勞，所以因此入院。

同時，她發文抒發感受寫道：「29歲這一年，有了太多人生新體驗」，此外表示從經歷中學會了一些東西：「未來只有努力避免自己掉進去。只要對自己沒有放棄，就一定可以爬上來」。

因為「挖呀挖老師」於今年年初懷孕，所以好入院令不少網民擔心，紛紛留言慰問，關心，希望「挖呀挖老師」保重身體。另外，「挖呀挖老師」於今年年初懷孕，不少網民亦祝福「挖呀挖老師」生產順利。

最新影片推介：戴祖儀專訪

TOPick柴犬追星
宅男女神丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零P圖照曾惹爭議　轉當網紅再晒素顏大頭影片
09:59 2023/09/12
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零P圖照曾惹爭議　轉當網紅再晒素顏大頭影片
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光　被揭真實年齡已達40歲：原來是阿姨
12:59 2023/05/14
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光　被揭真實年齡已達40歲：原來是阿姨
【女幼教】「挖呀挖」老師難理負評再出新歌　回應顏值被嘲一事：不可能永遠年輕
13:21 2023/05/17
【女幼教】「挖呀挖」老師難理負評再出新歌　回應顏值被嘲一事：不可能永遠年輕

你可能感興趣

【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零P圖照曾惹爭議　轉當網紅再晒素顏大頭影片
09:59 2023/09/12
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零P圖照曾惹爭議　轉當網紅再晒素顏大頭影片
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光　被揭真實年齡已達40歲：原來是阿姨
12:59 2023/05/14
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光　被揭真實年齡已達40歲：原來是阿姨
【女幼教】「挖呀挖」老師難理負評再出新歌　回應顏值被嘲一事：不可能永遠年輕
13:21 2023/05/17
【女幼教】「挖呀挖」老師難理負評再出新歌　回應顏值被嘲一事：不可能永遠年輕
娛樂人物職業 網絡熱話 KOL

最高瀏覽

糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%
糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%