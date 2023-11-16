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日本紅葉｜快閃東京大阪睇紅葉　推介3大超方便打卡名所【內附交通】

休閒消費 17:29 2023/11/16

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到河口湖追楓，可一次過飽覽富士山及紅葉的醉人美景。（fujikawaguchikotourism@Instagram）

踏入秋季，想快閃遊日睇紅葉？未必一定要去四國、北海道，其實東京、大阪也有不少打卡名所，不但能看到一片夢幻楓景，更有限定紅葉祭可以參加，感受浪漫的秋日氣氛！以下為你搜羅3個方便、好玩又適合打卡的地點，去之前可做足功課，做個精明的追楓「時間管理大師」！

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1/ 富士山朝聖  年度河口湖紅葉節 

去東京，怎麼少得了看富士山？秋季遊日除了可到河口湖看富士山，更重要的是參加一年一度的宙士河口湖紅葉節！於河口湖北岸的60棵巨型楓樹，踏入秋季會變成150米長的「紅葉迥廊」，旁邊更有一系列紀念品、飲食、手作等攤位，十分熱鬧。湖光山景配上紅葉美景，入夜點燈後，更會變成一片夢幻夜楓紅海，實屬一場必看的視覺盛宴。而河口湖內亦有不少賞楓勝地，如大石公園、新倉山淺間公園亦值得一去。

日期：即日起至11月23日
時間：9am-7pm（亮燈至10pm）
地址：河口湖畔河口梨川
交通：於河口湖站乘坐河口湖周遊巴士紅綫，在久保田一竹美術館巴士站下車。
（到河口湖站方法：於JR中央線大月站乘坐富士急行線，或於新宿乘坐富士回遊。）
網址：請按此
＊免費入場

入夜後的「紅葉迥廊」非常浪漫。（fujikawaguchikotourism@Instagram）

2/ 新宿御苑紅葉祭  必睇動態光影Show

若不想長途拔涉，想近近地賞楓的話，東京的新宿御苑是個絕佳地點！從JR新宿站步行僅10分鐘路程，今年「NAKED紅葉の新宿御苑2023」與光雕藝術團隊NAKED合作，為新宿御苑兩大打卡位——梧桐並木大道、紅葉山注入動態光影元素，前者化身為金光閃閃的華麗步道，後者則匯聚逾萬顆小雷射光點，形成一片楓葉閃鑽燈海的盛況。除此之外，更另設中之池塘光雕投影表演、免費提燈活動、限定秋季餐點等，有得影、有得玩又有得食。

NAKED紅葉の新宿御苑2023

日期：11月23日至12月3日
時間：6pm-9pm
地址：新宿御苑（東京都新宿區內藤町11）
入場費：成人2,000日圓起（約$103）、學生1,800日圓起（約$93）小童1,400日圓起（約$72）
網址：請按此

＊票價因應購買時間、入場日期略有不同，詳情可於官網查閱。

萬博紀念公園紅葉祭 體驗傳統茶道

既想欣賞楓景，又想體驗日本傳統文化的話，大阪萬博紀念公園紅葉祭可以一次滿足兩個願望！萬博紀念公園種有雞爪槭、銀杏、楓樹三款植物，每逢秋季都會形成一片紅黃漸變色秋景集。而公園更集自然美景、傳統藝術及文化於一身，如於紅葉祭其間，公園內的茶室「汎庵·萬里庵」將特別開放，大家既可欣賞日本的書院建築、茅草屋頂的草庵和傳統庭園，更可在茶室內體驗茶道，嚐嚐茶與和菓子的滋味。另外更會舉辦傳統表演、設美食屋台等。

日期：即日起至12月3日（公園逢星期三休息）
時間：9:30am-5pm（最後入園時間為4:30pm）
地址︰大阪府吹田市千里萬博公園
網址︰請按此
＊免費入場

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記者：吳霆俊

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