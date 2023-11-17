聖誕好去處︱Care Bears Express列車駛入朗豪坊　5米高聖誕樹打卡贏多款限定禮品

▲ 今個聖誕，朗豪坊聯乘潮流玩具平台kkplus化身Carebears的夢幻世界，以車站作為主題的裝飾散發著Y2K的氣息！（有關機構提供）

今個聖誕，朗豪坊聯乘潮流玩具平台kkplus化身Carebears的夢幻世界，以車站作為主題的裝飾散發著Y2K的氣息！即日起至至1月1日，廣場中央展出2米巨型Grumpy Bear及5米高愛心聖誕樹，營造甜蜜滿瀉的聖誕氣氛！場內特設期間限定店，發售超過100款極具收藏價值的限量精品！

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「Care Bears Express」列車＋5米高愛心聖誕樹

來自美國八十年代的Care Bears，最初出現在賀卡設計上，以愛與關懷的意念，鼓勵大家傳達心意！每隻可愛小熊都有著獨特的顏色與圖案，代表著不同的性格與魔法。今個聖誕，一眾小熊從雲之夢幻國度乘坐「Care Bears Express」列車來到朗豪坊後，4樓通天廣場搖身一變成為充滿糖果色少女心的聖誕車站。

除了粉藍色2米高Grumpy Bear守候的5米高愛心聖誕樹，在車站抬頭可看到代表樂觀正面的粉紅Cheer Bear位於8樓上方的彩虹天梯，再加上全場逾30隻不同性格的Care Bears及300隻Care Bears毛公仔，絕對有拍不完的打卡景點！

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Y2K美式樂園遊戲贏精美禮品

「Care Bears Express」列車旁邊亦特別準備了Y2K滿分的美式樂園遊戲，獲取高分者有機會換領Care Bears毛公仔及汽球等豐富精美禮品！此外，朗豪坊更預備了一眾聖誕限定Care Bears禮品及互動區如CareBears Express Pass、精美閃卡、自拍亭等，敬請密切留意官方宣布一系列聖誕任務及贈禮內容，一起來朗豪坊過一個繽紛聖誕吧！

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限定款毛公仔及聖誕精品

聯乘潮物店kkplus，推出全港首賣Care Bears，限定款毛公仔及多款聖誕氣氛精品。廣場內更有一座以彩虹車站大樓設計的期間限定精品店，讓各位乘客在出發下一趟旅程前購買精品手信！現場精選了一系列Care Bears限定精品限量發售，包括冬日必備的暖暖護耳、舒適毛毯、聖誕燈飾等，把Care Bears的愛心魔法帶回家，過一個溫馨佳節！

除了幾款特別版UnlockTheMagic毛公仔，盛聯另一主辦單位kkplus推出多款會場限定版產品，有應節的聖誕燈串、經典版本Grumpy Bear及Cheer Bear毛公仔造型紙巾套、大頭Care Bears斜孭小袋子、針織掛毯、及各種精選文具等等，只有會場能夠買得到，大家記得帶回家珍藏！數量有限，先到先得。

【Langham Place 朗豪坊】

電話 ：3520 2800

地址 ：九龍旺角亞皆老街8號

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責任編輯：王明芳