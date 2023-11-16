遊日注意｜日本多地爆水污染PFAS超標恐致癌　調查記者揭背後成因

▲ 日本多地爆水污染，PFAS超標恐致癌，調查記者揭背後成因。

近日日本各地出現水質受污染的問題，關西地區包括大阪府、京都府、兵庫縣等多處的河川及地下水，均被檢出多氟烷基物質（PFAS）超標，而日本則有調查記者揭背後成因。

最新影片推介：

綜合日媒報道，日本多地日前被檢出PFAS超標，在10日，岡山縣也發表，從岡山縣吉備中央町的河川等，驗出濃度比國家暫定目標值（50ng/L）高1,240倍的PFAS。

相關組織13日發表，大阪今年9月以大阪府攝津市內1,000位居民為對象，進行採血抽驗血液，驗出含有高濃度的PFAS，已超過美國安全標準。

大阪府攝津市驗出PFAS成因

曾任職過日本全國性報紙，目前關注大阪公共政策的調查記者幸田泉，11日於《Yahoo!JAPAN》發表文章，指出這是大阪首次對1,000人進行血液檢測。

她表示，PFAS具有防水、防油的特性，被廣泛用於煎鍋、雨具、運動鞋等生活用品以及半導體等工業產品的製造。目前在被認為有1萬種類以上的PFAS中，全球最普遍的2種，是1940年至1950年代由美國化學製造業者所開發的PFOA（全氟辛酸）與PFOS（全氟辛烷磺酸）。

2000年代，美國研究科學揭示這些物質有致癌性以及對人體會造成人體有害影響。美國國家環境保護局（EPA）於2006年成立「PFOA管理計畫」，以消除PFOA和PFOS。直至2015年，8家主要的PFOA和PFOS製造商已停止生產。

而8家主要PFAS製造商之一的大金工業，就在大阪府攝津市設有「淀川製造所」。雖然大金工業以製造商用空調而聞名，但它也是一家化學製造商。根據該公司的官網，在1960年代末起首度從其他公司購入PFOA，並從1980年代起開始製造自己的PFOA。

之後大金工業參與了EPA的PFOA管理計劃，到2012年，淀川製造所已停止生產和使用PFOA。 為了防止工廠內殘留PFOA，目前正在對地下水進行抽水淨化，並計劃安裝阻水牆，防止地下水流到廠外。

不過，這些化學物質被稱為「永遠的化學物質」，由於難以被自然界分解，因此迄今為止被製造出的東西仍然殘留於土壤、河川、地下水等，讓人擔憂會對人體與動植物造成有害的影響。

2020年，日本環境省將用於自來水的河流和地下水中的PFOS和PFOA的合計濃度設定為50ng/L的暫定目標值，攝津市的高濃度成為一時的焦點。

而淀川製造所位於的攝津市南端，與大阪市東淀川區及神崎川接壤。在攝津市南部，2020年大阪府調查發現一口井，發現濃度為日本最高，達至22,000ng/L；在大阪市東淀川區，2021年大阪市調查發現兩口井，分別檢測出濃度為4,800ng/L、2,200ng/L。

為此，2022年1月攝津市成立「思考大阪PFAS污染與健康組織」，呼籲國家政府、大阪府和攝津市進行徹底的環境調查、居民健康調查和長期健康管理，並呼籲大金工業公開廢水中PFOA濃度的資訊。

東京居民6月曾驗出高濃度PFAS

而日本多間傳媒亦於今年6月曾經報道，有組織在去年11月至今年3年，對東京多摩地區650名居民進行驗血，今年6月8日公布結果，在650名居民的血液中驗出有較高濃度的PFAS，包括PFOS和PFOA，濃度平均值大約是日本全國平均值的2.4倍。

報道引述負責分析今次驗血結果的京都大學環境衛生學副教授原田浩二指出，多摩地區居民血液的PFAS濃度較高，主要原因是當地的自來水受污染，而污染源頭可能是附近的美軍橫田基地。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣