KO尿頻｜氣虛嗜酸者增尿頻風險 中醫湯水+穴位按摩紓緩徵狀【內附食譜】

▲ 腎虛、氣虛人士，或更年期、曾生育多次的女性，都容易出現尿頻。（iStock圖片）

喝完水不消一會就有尿意，常常想上廁所、夜尿又多，甚至一尿急就忍不住？有機會因尿頻引起！引致尿頻的成因有好多，如體質、年紀、飲食習慣等，該如何調理？食療、按穴有甚麼幫助？交由中醫師教大家養好身子，解決尿頻帶來的生活煩惱！

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按現代醫學的定義，每日小便超過8次即屬尿頻，但於中醫學說中，尿頻並沒有次數定義。註冊中醫師陳綺琪解釋︰「若飲水量不變，排尿次數卻比平常明顯變多，如飲用後一小時內小便兩次，持續有尿急的感覺，即可為之尿頻。」而除了飲水量，體形、年紀、運動或飲食習慣都可影響尿量多少，而尿頻於男女身上都有機會出現。

腎虛氣虛致尿頻

誘發尿頻的原因有好多，陳醫師指腎陽虛、腎陰虛者的中老年人較常出現，但腎虛並不是導致尿頻的唯一因素，脾胃虛、氣虛亦是原因之一。「氣虛人士除了氣短氣促，也容易出汗、排尿。因氣的固攝功能減弱，無法留住體內的液態物質，便會不斷排出體外。」

視乎體質，尿頻亦會伴隨其他症狀︰「若為腎陽虛者，小便通常清而長，而夜尿較多。腎陰虛者排尿時易感赤赤痛，下腹聚脹，更有機會出現炎症。」

除此之外，懷孕、更年期或患有子宮肌瘤的女性特別容易出現尿頻。因胎兒、肌瘤都會使膀胱受壓，膀胱內的尿液便會容易滲出，令女士常常尿急。「有些病人的子宮肌瘤達10cm或以上，加下其生長位置較低，就有機會壓迫到膀胱。而曾生育、中老年女性容易出現子宮下垂，亦有機會導致尿頻、尿滲。」而女性的尿道較短，發炎和尿頻的風險也較高。

▲ 含咖啡因的飲品、酒精及辛辣食物均會導致尿頻。（iStock圖片）

尿滲失禁有機會同時出現

除了經常尿急要上廁所，影響生活及工作之外，尿頻人士更有機會同時出現尿滲、失禁等情緒。陳醫師指膀胱過動症、曾多次生育的女性及中老年男女均屬高危族群。「舉例說，一個正常人的膀胱容量為約400毫升，但膀胱過動症患者膀胱容量較低，或只得200毫升，便會容易尿急。若為忍不住、未及時排尿的話，便有機會出現漏尿、失禁等問題。」而對於中老年人士而言，男士若患前列腺增生，女士屬氣虛人士的話，亦會加劇尿急、尿頻、夜尿或失禁的問題。

忌酸性食物 易加劇尿頻

若因尿頻而求醫，陳醫師指中醫會先為病人辨證，找出病因並對症下藥。中藥及針灸為兩大方向，腎虛、脾胃虛者以補腎及脾胃為目標作整體調理，若因壓力大、精神緊張而導致尿頻，則為肝鬱，可用針灸疏肝解鬱。

▲ 若持續尿頻不求醫，症狀會愈來愈嚴重。如腎陰虛者因尿頻而減少喝水，加劇身體缺乏津液滋潤的情況，有機會令尿頻惡化，甚至誘發炎症。（iStock圖片）

治療調理以外，病人亦須調整生活及飲食習慣，以防尿頻加劇。港人愛喝的咖啡、奶茶、綠茶、啤酒等均有機會加劇尿頻，而碳酸飲品、酸性食物如檸檬、柚等水果亦容易刺激膀胱，加劇尿頻尿急。

陳醫師提醒毋須完全戒口，惟須盡量少食、少飲，而睡前兩小時亦宜減少飲水、飲湯。「若懷疑自己尿頻、夜尿多，可先留意生活習慣，是否因晚上多飲水而致？若已減少飲含咖啡因的飲品，尿頻情況仍無緩解，則宜盡早求醫了解病因。」

1款食療湯水推介

藥材分量︰烏藥、益智仁、淮山、茨實各20 克

＊可搭配肉類一起煲湯，素食者亦可放入栗子或合桃等豆類，煮成素湯

＊有溫腎縮尿之效，可紓緩尿頻、夜尿的情況。

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5大穴位按壓紓緩尿頻

除了調整生活及飲食習慣，按壓穴位亦有助「急救」紓緩膀胱過動，減輕尿頻。病人可點按穴位，或按壓一會後輕輕打圈，有需要時即可按按，無次數限制。

1. 關元穴︰肚臍下3吋

2. 氣海穴︰肚臍下1.5吋

3. 太溪穴︰內腳眼後方凹陷處

4. 湧泉穴︰腳底上部人字狀紋路的交叉點

5. 委中穴︰膝頭後橫紋中點

記者：吳霆俊