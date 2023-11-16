  • 19°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 20:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告】李家超赴商界午餐會　美、英等35商會有代表出席

政治 19:07 2023/11/16

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

李家超赴商界午餐會。（香港總商會fb圖片）

特首李家超今日出席香港總商會主辦的商界午餐會，向國際和本地商界領袖、總領事以及駐港商會，重點介紹施政報告措施，香港美、英商會主席均有出席。

李家超今日出席商界午餐會，由香港總商會等共35個商會舉辦，香港總商會主席阮蘇少湄、香港中華總商會會長蔡冠深、香港工業總會主席莊子雄、廠商會會長史立德、香港中國企業協會總裁于曉、香港愛爾蘭商會會長Padraig Seif 、各國總領事等、超過 270 人參加了此次活動，另有 360 人透過 Zoom 參加。

從香港總商會社交媒體貼文可見，香港美國商會主席Geoffrey C. Siebengartner和香港英國商會主席Dr Anne Kerr ，均有出席，Dr Anne Kerr 和李家超坐在同一枱；GeoffreyC.Siebengartner則坐在另一枱。

點擊圖片放大
+2

李家超致辭指，「經過幾年充滿挑戰的歲月之後，香港不僅重返世界舞台，也重返世界舞台，我們現在正處於世界的中心舞台。」他提到，在大型活動的帶動下，入境旅遊和私人消費呈現出活躍的景象，今年第三季度，實質GDP較去年同期成長4.1%， 同樣在第三季度，私人消費支出較去年同期成長6.3%。 整體投資支出大幅反彈18.4%。不過，他坦言，本港經濟尚未走出困境，港府最近將 2023 年全年 GDP 成長預測從先前 4% 至 5% 的成長預測下調至 3.2%。他呼籲大家在區選踴躍投票。

香港總商會在社交媒體指，李家超致辭後回答提問，他也強調，商界及商界領袖在推動經濟發展，及為建設更美好的香港鋪平道路方面的角色。

史立德會後指，午餐會氣氛很坦誠愉快。李家超除了分享了「施政報告」的重點，以及政府的相關部署和最新成果之外，亦非常詳盡地解答了商界的題問，涵蓋人才、人力資源、產業發展、北部都會區的規劃等。他很高興，李家超再次重申政府是重視工業的發展和貢獻。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【立法會】「政府帶頭檢討外判制度」議員議案險過　自由黨反對、30票棄權
今日 16:22
【立法會】「政府帶頭檢討外判制度」議員議案險過　自由黨反對、30票棄權
【國情班】31名副局、政助赴內地研修　李家超冀學以致用
今日 16:42
【國情班】31名副局、政助赴內地研修　李家超冀學以致用
【財爺訪美】陳茂波代特首出席APEC峰會歡迎酒會　與李顯龍等人交流
今日 16:49
【財爺訪美】陳茂波代特首出席APEC峰會歡迎酒會　與李顯龍等人交流

你可能感興趣

【立法會】「政府帶頭檢討外判制度」議員議案險過　自由黨反對、30票棄權
今日 16:22
【立法會】「政府帶頭檢討外判制度」議員議案險過　自由黨反對、30票棄權
【國情班】31名副局、政助赴內地研修　李家超冀學以致用
今日 16:42
【國情班】31名副局、政助赴內地研修　李家超冀學以致用
【財爺訪美】陳茂波代特首出席APEC峰會歡迎酒會　與李顯龍等人交流
今日 16:49
【財爺訪美】陳茂波代特首出席APEC峰會歡迎酒會　與李顯龍等人交流
阮蘇少湄 英國 美國 香港總商會 李家超 中國 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載