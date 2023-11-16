【施政報告】李家超赴商界午餐會　美、英等35商會有代表出席

▲ 李家超赴商界午餐會。（香港總商會fb圖片）

特首李家超今日出席香港總商會主辦的商界午餐會，向國際和本地商界領袖、總領事以及駐港商會，重點介紹施政報告措施，香港美、英商會主席均有出席。

李家超今日出席商界午餐會，由香港總商會等共35個商會舉辦，香港總商會主席阮蘇少湄、香港中華總商會會長蔡冠深、香港工業總會主席莊子雄、廠商會會長史立德、香港中國企業協會總裁于曉、香港愛爾蘭商會會長Padraig Seif 、各國總領事等、超過 270 人參加了此次活動，另有 360 人透過 Zoom 參加。

從香港總商會社交媒體貼文可見，香港美國商會主席Geoffrey C. Siebengartner和香港英國商會主席Dr Anne Kerr ，均有出席，Dr Anne Kerr 和李家超坐在同一枱；GeoffreyC.Siebengartner則坐在另一枱。

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李家超致辭指，「經過幾年充滿挑戰的歲月之後，香港不僅重返世界舞台，也重返世界舞台，我們現在正處於世界的中心舞台。」他提到，在大型活動的帶動下，入境旅遊和私人消費呈現出活躍的景象，今年第三季度，實質GDP較去年同期成長4.1%， 同樣在第三季度，私人消費支出較去年同期成長6.3%。 整體投資支出大幅反彈18.4%。不過，他坦言，本港經濟尚未走出困境，港府最近將 2023 年全年 GDP 成長預測從先前 4% 至 5% 的成長預測下調至 3.2%。他呼籲大家在區選踴躍投票。

香港總商會在社交媒體指，李家超致辭後回答提問，他也強調，商界及商界領袖在推動經濟發展，及為建設更美好的香港鋪平道路方面的角色。

史立德會後指，午餐會氣氛很坦誠愉快。李家超除了分享了「施政報告」的重點，以及政府的相關部署和最新成果之外，亦非常詳盡地解答了商界的題問，涵蓋人才、人力資源、產業發展、北部都會區的規劃等。他很高興，李家超再次重申政府是重視工業的發展和貢獻。

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責任編輯：區綽彥