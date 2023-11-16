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中央肥胖｜美國研究：腰圍越大壽命越短　每粗5cm死亡率恐最高增9％

保健美顏 20:02 2023/11/16

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

腰圍越大壽命越短，每粗5cm死亡率恐最高增9％。

現代人經常上班久坐，缺少日常運動，導致腰圍愈來愈大。台灣有醫生則指出，腰圍越大，壽命也會越短，而腰圍是衡量人體肥胖程度以及檢視内臟脂肪堆積的重要指標。

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生命鬥士｜6歲女童患罕見腦癌捱過30次電療　媽媽難忘愛女堅強度最後時光

台灣胸腔重症科醫生黃軒昨日（16日）在Facebook個人專頁發文，指近年來愈來愈多研究顯示，腰圍和壽命之間有密切的關係。他引述一項在《美國醫學會雜誌》發表的研究指出，男生每增加5cm腰圍，死亡率增加7%；女生每增加5cm腰圍，死亡率可增加9%。

而另一項研究發現，男生腰圍超過120cm，死亡風險比腰圍小於90cm的男生高出2.02倍；而女生腰圍超過110cm，死亡風險比腰圍小於75cm的女生高出2.36倍。

因此與正常腰圍的人相比，腰圍過大的人士，預期壽命會變得較短。為此，黃軒醫生解釋2個原因：

1. 腰圍增加，慢性病風險增加

腰圍過大，會增加患慢性病的風險，如心血管疾病、糖尿病、高血壓、高血脂、癌症等疾病的患病風險。
 
2. 腰圍增加，代謝症候群風險增加

代謝症候群是指一種代謝綜合疾病，包括高血壓、高血糖、高血脂、肥胖等多種因素，而腰圍過大就是代謝症候群的一個重要危險因素。

黃醫生提醒，根據國民健康署的建議，成人男性的理想腰圍範圍應小於90cm，成人女性應小於80cm。另外身體質量指數（BMI）和體脂率等其他指標，也是判斷健康狀態的重要因素。

不過，仍有部分學者指出，單一靠腰圍作為衡量健康的指標存在局限性。因此，為了更全面地評估個體的健康狀態，需綜合考慮多種因素。但黃醫生指，「腰圍，仍可作為一個簡單易測的指標」，可以即刻有效地反映自己的健康狀態和疾病風險。

他又强調，為了更全面地了解與管理個人的健康，還應該綜合考慮腰圍、BMI、體脂率等多個因素。保持合理的腰圍，增加壽命，就要通過均衡飲食、以及少油、少糖、少鹽的食物，再加上規律的運動，來維護健康。

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責任編輯：羅嘉欣

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